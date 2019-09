Wie treffsicher sind Prognosen?

MM Flash News vom 22. August 2019 - Eine Produktion von MMflash © 2019

Wien (OTS) - Die IP Österreich lud zur ersten n-tv business session zum Thema Prognosen in die Wiener Börsensäle.

https://bit.ly/2Zla2T1

Weitere Beiträge der aktuellen Aussendung www.medienmanager.at/mmflash/

Die entscheidenden 2 Sekunden richtig nutzen

Am Rand des Forum Alpbach diskutierten am Mittwochvormittag auf Einladung von „Die Presse“ und styria digital one Digitalexperten mit namhaften Vertretern österreichischer Hochschulen Essentials aus Verhaltensökonomie und Kommunikation.

https://bit.ly/2Z97Oa1

Eine Produktion von MMflash © 2019

Querverweis: Das Video ist abrufbar unter: http://video.ots.at/

Rückfragen & Kontakt:

Michael Becker

MM flash

Tel 0676 66 106 92

E-Mail mb @ albatros-media.at