PFIFFNER International AG übernimmt HAEFELY Test AG (FOTO)

Hirschthal (ots) - PFIFFNER International AG, ein Anbieter von Lösungen für die elektrische Energiebranche und elektrische Bahnen, gibt heute die Übernahme der Firma HAEFELY TEST AG bekannt. Somit verbinden sich unter dem Dach der PFIFFNER Gruppe starke, traditionelle Schweizer Markennamen wie PFIFFNER Messwandler, MOSER GLASER, ALPHA-ET und neu HAEFELY.

HAEFELY war bis zum Verkauf ein Unternehmen der HUBBELL Gruppe. Die HUBBELL Gruppe ist ein börsenkotiertes Unternehmen mit Sitz in den USA. HAEFELY hat seinen Sitz in Basel-Stadt, Schweiz und entwickelt, produziert und vertreibt Hochspannungs-Prüfsysteme und Messgeräte für Kunden im Bereich der elektrischen Energietechnik.

Ein starker Brand, der auch stark bleibt.

HAEFELY ist eine bekannte Marke und wurde als Firma im Jahr 1904 von Emil Haefely gegründet. In Basel arbeiten ca. 100 Mitarbeitende, weitere sind in China und Indien beschäftigt. Alle Mitarbeitenden in Basel werden übernommen.

Die Kunden von HAEFELY sind Energieversorger, industrielle Hersteller von Energietechnikprodukten und industrielle Hersteller von Produkten, die hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit und zur Qualitätsüberwachung der Spannungsisolation geprüft werden müssen.

HAEFELY wird weiterhin unter dem eigenen Markennamen am Markt tätig sein.

"Ich freue mich sehr, die Mitarbeitenden und die Marke HAEFELY in unserem Unternehmen PFIFFNER International begrüssen zu dürfen. Beide Firmen teilen die Leidenschaft für Strom und Spannung sowie Technologien und Produkte innerhalb der Energietechnik, was eine Integration sehr unterstützen wird", so Fritz Hunziker, Verwaltungsratspräsident und Inhaber der PFIFFNER Gruppe.

Mit dieser Akquisition setzt PFIFFNER konsequent seinen Weg fort, ein führender Lösungsanbieter im Sektor der elektrischen Energietechnik bezüglich Qualität, Innovation, Zuverlässigkeit und exzellentem Service zu sein.

Zum Übernahmepreis haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart.

Weitere Informationen unter www.pfiffner-group.com und www.haefely.com

Über PFIFFNER International/ PFIFFNER Gruppe

PFIFFNER International ist eine mittelständische Unternehmensgruppe im Familienbesitz mit Hauptsitz in Hirschthal, Kanton Aargau, Schweiz. Wir entwickeln, produzieren und vertreiben Produkte und Lösungen für Kunden im Bereich der elektrischen Energietechnik und für Bahnkunden. Mit den Marken PFIFFNER, MOSER Glaser und ALPHA-ET sind wir seit vielen Jahren präsent am Markt.

PFIFFNER International hat sieben Fertigungsstätten, beschäftigt ca. 650 Mitarbeitende und erwirtschaftet einen Umsatz von ca. 130 Mio. CHF. Die Fertigungsstätten befinden sich in der Schweiz, Deutschland, Türkei, Brasilien und Indien.

Rückfragen & Kontakt:

Kontakt:

PFIFFNER International AG

Annemarie Müller

Leiterin Marketing

annemarie.mueller @ pmw.ch

Tel.: +41 62 739 28 79