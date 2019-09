„Pixel, Bytes & Film – Artist in Residence“: Bundeskanzleramt und ORF III fördern wieder neue Filmformate

Einreichfrist bis 31. Oktober

Wien (OTS) - „Pixel, Bytes & Film“ – die Filmkunstinitiative von Bundeskanzleramt und ORF III Kultur und Information – wird fortgesetzt: Sie bietet Projektförderungen für neue audiovisuelle Formate im transmedialen und digital-innovativen Kontext sowie Maßnahmen für Weiterbildung, theoretische Auseinandersetzung und Vernetzung. Junge Nachwuchskünstlerinnen und -künstler sind dazu aufgerufen, sich für das Förderprogramm zu bewerben. Gesucht werden Projekte, die sich inhaltlich und künstlerisch mit neuen Medien und Kanälen – wie dem Internet, sozialen Medien, Streaming – , interaktiven Formaten und digitalen Technologien der Bildproduktion – wie digitaler Animation, 3D-Motion-Capturing, VR, AR, 360° – und Künstlicher Intelligenz auseinandersetzen. Je Projekt steht ein Produktionsbudget in Höhe von bis zu 25.000 Euro zur Verfügung. Die Einreichfrist endet am 31. Oktober 2019.

Details zur Kooperation „Pixel, Bytes & Film“:

Der digitale Wandel beeinflusst Produktion und Rezeption zeitgenössischer Kunst fortlaufend. Neue technologische Möglichkeiten, neue Medien und Verwertungsformen bieten künstlerisch hohes Innovationspotenzial – in besonderem Maße im audiovisuellen Bereich.

Das Förderprogramm „Pixel, Bytes & Film“ für experimentelle Filmkunst, präsentiert in der ORF-III-Sendereihe „Artist in Residence“, reagiert seit 2013 auf das große Interesse von Film- und Kunstschaffenden, filmische Ausdrucksformen über die herkömmlichen Formate im Kino-, Fernseh- und Ausstellungskontext hinaus weiterzuentwickeln. ORF III und das Bundeskanzleramt bieten Nachwuchskunstschaffenden finanzielle Unterstützung, inklusive Zugang zu Technologien und fachlicher Expertise, um ihre eigenen Fähigkeiten und ihr vorhandenes Wissen zu erweitern.

Als Projektpartner unterstützen das Programm eine Reihe von Akteurinnen und Akteuren aus dem kreativwirtschaftlichen Bereich, wie sound:frame, arx anima animation studio, Junge Römer – Creative Production Studio und XR Vienna.

Zur Umsetzung

Die Konzepte werden bis Ende 2019 von einer Fachjury ausgewählt und anschließend bis Ende 2020 realisiert. Die Präsentation der fertigen Arbeiten ist im Lauf des Jahres 2020 im Rahmen der ORF-III-Reihe „Artist in Residence“ vorgesehen. Darüber hinaus werden die Produktionen auch in der ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) und auf der Webseite von ORF III (tv.ORF.at/ORFdrei) zur Verfügung gestellt. Weitere Verwertungsmöglichkeiten werden individuell erarbeitet.

Alle Rechte an den Arbeiten verbleiben bei den Kunstschaffenden. Anfallende Drittrechte (z. B. Autorenrechte) sind von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Vorfeld zu klären.

Alle weiteren Informationen zu Ausschreibung und Bewerbungsmodus sind unter https://tv.ORF.at/orf3/artist-in-residence sowie https://www.kunstkultur.bka.gv.at abrufbar.

