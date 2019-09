NEOS Wien: Schulsportanlagen sollen geöffnet werden – Studie bestätigt NEOS-Initiative

Markus Ornig: „Schulsportstätten für Vereine UND die Bevölkerung öffnen“

Wien (OTS) - „Die heute präsentierte OGM-Studie bestätigt, was wir in für Wien schon lange fordern: die Öffnung der Schulsportstätten. Die Sportvereine in Wien leiden seit Jahren unter dem Mangel an Sportstätten. Sie sollen künftig die bestehenden Anlagen nutzen können – es bringt doch nichts, sie leer stehen zu lassen. Doch nicht nur für die Sportaktivitäten der Vereine soll es mehr Platz geben, sondern auch für jene der Bevölkerung. Das ist wichtig, denn durch das starke Bevölkerungswachstum steigt auch der Bedarf an Freiflächen für Kinder und Jugendliche. Der Sport fördert ja nicht nur die Gemeinschaft, sondern auch die Gesundheit“, erklärt NEOS Wien Sportsprecher Markus Ornig. „Die rot-grüne Stadtregierung soll hier in die Gänge kommen und endlich die wienweite Öffnung der Schulsportanlagen für alle umsetzen.“

Dass die Öffnung der Anlagen funktioniert, beweist unter anderem Favoriten, wo die NEOS-Initiative in Wien ihren Ursprung hatte. Christine Hahn, Klubobfrau von NEOS Favoriten, zieht ein positives Resümee: „Die Sportanlage der NMS Georg-Wilhelm-Pabst-Gasse wurde auf unsere Initiative hin heuer schon das dritte Jahr für die Bezirksbevölkerung geöffnet. Dieses Angebot wird sehr gut angenommen – die Kinder und Jugendlichen freuen sich, dass es mehr Raum für ihre Aktivitäten gibt. Auch in weiteren Bezirken konnten wir NEOS uns schon für die Öffnung von Schulsportanlagen stark machen – wir hoffen, dass bald ganz Wien dieser Initiative folgen wird.“

Rückfragen & Kontakt:

NEOS – Klub im Wiener Rathaus

Presse

+43 664 849 15 42

Elisabeth.Pichler @ neos.eu