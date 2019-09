Die Freiheitliche Wirtschaft (FW) trauert um ihren langjährigen Obmann der Landesgruppe Burgenland.

Mit dem Ableben von KommR Günther Michlits hat die freiheitliche Wirtschaftsfamilie einen großen, unerwarteten Verlust erlitten.

Wien (OTS) - Tief betroffen vom Ableben unseres burgenländischen Landesobmannes zeigt sich der Bundesobmann der Freiheitlichen Wirtschaft(FW) und WKÖ-Vizepräsident, Matthias Krenn, namens der gesamten Vertreter der Freiheitlichen Wirtschaft.

Günther Michlits (geb. 1955) gründete nach Absolvierung einer HTBL-Ausbildung einen Weinhandelsbetrieb in Pamhagen-Seewinkel. Er engagierte sich sowohl bei der Freiheitlichen Wirtschaft als auch in der Gemeindepolitik. Als freiheitlicher Gemeinderat setzte er sich in seiner Heimatgemeinde vor allem im Bereich der kommunalen Wirtschaftsthemen ein.

Dieses Engagement brachte er stets in die Freiheitlichen Wirtschaft ein, wo er neben seiner Funktion als Landesobmann, vormals Landesobmann-Stellvertreter bzw. Mitglied des Landesvorstandes, auch in der Wirtschaftskammer Burgenland und Österreich viele Jahre im Weinhandelsgremium tätig war. In der Wirtschaftskammer Burgenland fungierte er zusätzlich als Delegierter zum Wirtschaftsparlament und war zudem auch noch in der Spartenkonferenz Handel vertreten.

Seine Bemühungen und Verdienste um die Wirtschaft wurden durch die Verleihung des Titels Kommerzialrat und dem Goldenen Ehrzeichen der Freiheitlichen Wirtschaft gewürdigt. In all seinen Funktionen schätzte man seine Eigenschaft, stets das Gemeinsame vor das Trennende zu stellen sowie seine Gesprächsbereitschaft mit allen politischen Lagern und gesellschaftlichen Gruppen.

Wir werden Günther in immerwährender Erinnerung behalten und ihm ein ehrendes Andenken bewahren. Unsere Anteilnahme gebührt auch seiner Familie und allen Hinterbliebenen. Lieber Günther, Ruhe in Frieden!

