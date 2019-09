AK Extra Zukunftsprogramm: Neue App warnt vor Internet-Betrug

Nächster Schritt zum Schutz vor negativen Auswirkungen der Digitalisierung: AK finanzierte App der Watchlist Internet gegen Internet-Betrug

Wien (OTS) - Neues AK Extra aus dem AK Zukunftsprogramm: Die Arbeiterkammer finanzierte jetzt die Smartphone-App der Watchlist Internet. Die App „Watchlist Internet“ kann ab sofort im App Store und auf Google Play heruntergeladen werden und warnt vor neu entdeckten Fallen und Betrugsmethoden im Internet. AK Präsidentin Renate Anderl: „Mit unserem Zukunftsprogramm helfen wir den AK Mitgliedern vor allem bei der Digitalisierung der Arbeitswelt und ihres Alltags als Konsumentin und Konsument. Und wir wollen sie vor negativen Auswirkungen der Digitalisierung schützen. Deshalb unterstützen wir auch die App der Watchlist Internet.“

Immer mehr Menschen erledigen wichtige Dinge online. Also ist es kein Wunder, dass Menschen immer öfter online betrogen werden. Ein Klassiker sind Horrorrechnungen für Schlüsseldienste, die mitten in der Nacht über die Suchmaschine am Handy gesucht und in der Not gleich beauftragt werden. Die Watchlist Internet warnt vor solchen Fallen.

Kooperationspartner der Watchlist Internet sind die KonsumentenschützerInnen der Arbeiterkammer. Die Watchlist Internet veröffentlicht seit 2013 Suchmaschinen-optimierte Warnmeldungen. Sie erscheinen auf der Trefferliste der Suchmaschine im Idealfall noch vor unseriösen und betrügerischen Angeboten.

Für die AK war es nur logisch, jetzt die neue App „Watchlist Internet“ im Rahmen des AK Extra Zukunftsprogramms zu finanzieren. Die neue App informiert als zusätzlicher Kanal unter anderem per Push-Nachricht, sobald eine Warnmeldung der Watchlist Internet online geht.

Die Finanzierung der App „Watchlist Internet“ ist ein neuer Baustein im AK Extra Zu-kunftsprogramm. Damit bietet die AK den AK Mitgliedern mehr und bessere Leistungen für das gleiche Geld. Durch Einsparungen und Umschichtungen machen die Arbeiterkammern bis 2023 in Summe 150 Millionen Euro für neue Leistungen frei. Hauptsächlich helfen die Arbeiterkammern den Mitgliedern bei der Digitalisierung der Arbeitswelt und des KonsumentInnenalltags.

SERVICE: Link zur Smartphone-App „Watchlist Internet“ auf www.watchlist-internet.at und auf

https://wien.arbeiterkammer.at/WatchlistApp

