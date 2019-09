Endbilanz betreffend Fußballspiel FK Austria Wien – SK Rapid Wien

Wien (OTS) - 01.09.2019, 17:00 Uhr

Wien 10, Horrplatz 1 – Generali Arena

Rund 15.000 Fußballfans, darunter 1750 Gästefans, verfolgten das Bundesliga-Fußballspiel zwischen SK Rapid Wien und FK Wiener Austria in der Generali-Arena. Der Zustrom der Fans verlief ruhig und ohne Vorfälle. Die neue Zugangsregelung über den Absbergsteg mit Blockabfertigung funktionierte einwandfrei und wurde von den Fans akzeptiert.

Während des Spiels kam es in der 30. Spielminute zu einem Raufhandel zwischen fünf Personen, die Situation konnte jedoch rasch wieder beruhigt werden. Fazit der Auseinandersetzung sind 2 Leichtverletzte und fünf Anzeigen.

Der Abstrom verlief ebenfalls ruhig, hier wieder mit einer problemlosen Blockabfertigung. Eine Ausnahme waren ca. 10-20 Fans. Sie versuchten über eine Absperrung zu einem anderen Sektor zu gelangen um in weiterer Folge den VIP-Bereich zu erreichen. Das gelang zwei Personen, sie wurden wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt festgenommen. Weiters kam es zu Tätlichkeiten zwischen Fans, diese wollten in weiterer Folge auf das Spielfeld, das konnte jedoch von den eingesetzten Kräften verhindert werden.

Insgesamt kam es zu fünf Festnahmen, zwei nach der Strafprozessordnung wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und drei nach dem Verwaltungsstrafgesetz. Weiters wurden 41 Anzeigen gelegt und zwei Organmandate ausgestellt. Drei Polizisten wurden im Zuge der Festnahmen verletzt.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Pressestelle

Pressesprecher Markus Dittrich

+43 1 31310 72133

wien-presse @ polizei.gv.at