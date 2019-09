ÖFB-Frauen-Team live in ORF 1

EM-Qualifikation Österreich – Nordmazedonien am 3. September ab 17.45 Uhr

Wien (OTS) - Österreichs Frauenfußball-Nationalteam startet in die EM-Qualifikation – und via ORF 1 sind die Fußballfans am Dienstag, dem 3. September 2019 live dabei, wenn Zinsberger und Co ab 17.45 Uhr auf Nordmazedonien treffen. Die weiteren Gegnerinnen in der Qualifikationsgruppe G heißen Serbien, Frankreich und Kasachstan. Aus der Südstadt meldet sich Kommentatorin Anna Lallitsch, für die Analysen sorgen Kristina Inhof und Elisabeth Tieber.

