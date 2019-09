Lotto: Wiener knackt Vierfachjackpot mit rund 5 Mio. Euro

LottoPlus Solo-Sechser in der Steiermark, und Joker Jackpot

Wien (OTS) - Ein Wiener gewann am vergangenen Sonntag bei Lotto „6 aus 45“ fast 5 Millionen Euro und erzielte damit den höchsten Sechser im heurigen Jahr. Er knackte den zweiten Vierfachjackpot des Jahres im Alleingang und sicherte sich damit exakt 4.991.197,80 Euro. Gelungen ist ihm dies per Quicktipp; er versuchte sein Glück mit sechs Tipps, und der Computer platzierte die „sechs Richtigen“ in das vierte Tippfeld.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl waren drei Spielteilnehmer erfolgreich. Ein Niederösterreicher, ein Burgenländer und ein win2day-Spielteilnehmer gewannen hier jeweils rund 67.000 Euro.

LottoPlus

Auch bei LottoPlus gab es eine neue Jahres-Bestleistung. Ein Steirer tippte den einzigen Sechser der Runde und erhält dafür mehr als 424.000 Euro. Er kreuzte seinen Gewinn – ebenfalls – im vierten von sechs Tipps an. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 150.000 Euro.

Joker

Einzig beim Joker gab es keine Quittung mit der richtigen Ziffernkombination. Somit wird am kommenden Mittwoch ein Jackpot ausgespielt, und hier warten rund 450.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 1. September 2019

1 Sechser zu EUR 4.991.197,80 3 Fünfer+ZZ zu je EUR 66.997,70 228 Fünfer zu je EUR 961,60 506 Vierer+ZZ zu je EUR 129,90 8.375 Vierer zu je EUR 43,60 11.257 Dreier+ZZ zu je EUR 14,60 128.565 Dreier zu je EUR 5,10 416.625 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 2 16 27 35 39 45 Zusatzzahl: 5

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 1. September 2019

1 Sechser zu EUR 424.084,90 111 Fünfer zu je EUR 894,90 4.808 Vierer zu je EUR 18,40 75.761 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 3 6 10 13 31 43

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 1. September 2019

JP Joker, im Topf bleiben EUR 295.098,14 – 450.000 Euro warten 15 mal EUR 8.800,00 133 mal EUR 880,00 1.457 mal EUR 88,00 14.303 mal EUR 8,00 146.278 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 4 9 1 7 0 3

