Arbeitslosigkeit in NÖ sank im August um 2,2 Prozent

Eichtinger: Mit 6,9 Prozent die niedrigste August-Arbeitslosenquote seit sieben Jahren – Jugendarbeitslosigkeit sank um 6,7 Prozent

St. Pölten (OTS/NLK) - In Niederösterreich waren Ende August 47.643 Personen bei den AMS-Geschäftsstellen arbeitslos gemeldet. Dies entspricht einem Minus von 1.054 Personen oder 2,2 Prozent gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres. In Summe sind Ende August 55.505 Personen entweder arbeitslos vorgemerkt oder in Schulungsmaßnahmen des AMS NÖ, um 1.723 Personen weniger als im Vorjahr (-3 Prozent). „Unser gemeinsamer Einsatz gegen die Jugendarbeitslosigkeit zeigt Wirkung. Durch die Lehrlingsoffensive des Landes, des AMS und des Europäischen Sozialfonds konnten wir die Jugendarbeitslosigkeit um 6,7 Prozent weiter reduzieren“, so der für den Arbeitsmarkt zuständige Landesrat Martin Eichtinger und führt weiter aus: „Auch für August erwarten wir einen starken Anstieg der Beschäftigung von rund 9.000 oder 1,4 Prozent auf 642.000 Personen.“

"Sehr erfreulich ist aber, dass sich die Dauer der Arbeitslosigkeitsepisoden in Niederösterreich weiter verkürzt und Ende August bereits um 15 Tage unter dem Wert des Vorjahres liegt, bei den Männern sogar um 20 Tage", analysiert AMS NÖ Geschäftsführer Sven Hergovich.

Männer profitieren von der derzeitigen Arbeitsmarktentwicklung nach wie vor stärker (-745 oder -3 Prozent) als Frauen (-309 oder -1,3 Prozent) und Jugendliche (-339 oder -6,7 Prozent) stärker als ältere Arbeitnehmer (50plus: +321 oder +1,8 Prozent).

Das Wirtschaftswachstum hält in Österreich zwar weiter an, verliert aber an Schwung. Gestützt wird die Expansion weiterhin von der Binnenkonjunktur sowie einer Ausweitung der Exporte. Die allgemeine Entwicklung des Arbeitsmarktes in Niederösterreich ist trotz des mäßigen Wirtschaftswachstums weiterhin günstig. Zum einen hält der Beschäftigtenanstieg weiter an, zum anderen ist der Rückgang der Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr nach wie vor spürbar, wenngleich er sich verlangsamt hat und Ende August nur mehr ein Minus von 2,2 Prozent aufweist.

Der größte Rückgang der Arbeitslosigkeit konnte Ende August in den Büroberufen (-228 oder -2,8 Prozent), den allgemeinen Hilfsberufen (-202 oder -6,7 Prozent), bei den TechnikerInnen (-182 oder -8,9 Prozent), den Metall- und Elektroberufen (-169 oder -4,7 Prozent), den Fremdenverkehrsberufen (-131 oder -3,4 Prozent) und den Bauberufen (-74 oder -3,4 Prozent) verzeichnet werden.

Bei Personen mit gesundheitlichen Vermittlungseinschränkungen stieg die Arbeitslosigkeit wie schon in den Vormonaten an (+6,4 Prozent oder 913 auf 15.183 Personen), ebenso bei Personen mit ausländischer Staatsbürgerschaft (+2,9 Prozent oder 267 auf 9.415 Personen). Bei InländerInnen ist die Arbeitslosigkeit nach wie vor rückläufig (-3,3 Prozent).

