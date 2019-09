Neuer Chairman für Aon Affinity Austria

Peter Artmann wird per 1. September 2019 zum Chairman Affinity Austria ernannt.

Wien (OTS) - Aon plc, ein führendes globales Dienstleistungsunternehmen in den Bereichen Risiko-, Altersvorsorge- und Gesundheitslösungen, bestätigt Peter Artmann neu als Chairman Aon Affinity Austria. Artmann ist‚ Akademischer Versicherungskaufmann‘ und seit mehr als 30 Jahren bei Aon tätig. Der neue Chairmann Aon Affinity Austria ist darüber hinaus Lehrbeauftragter bei der Wirtschaftskammer, der Bundesingenieurkammer und der Arching Akademie sowie in weiteren Länderkammern. Peter Artmann ist ausgewiesener Experte in den Bereichen Berufshaftpflichtversicherung für Planer, wie auch Vermögensschadenhaftpflichtversicherung für rechts- und wirtschaftsberatende Berufe. Vor zwanzig Jahren wurde Artmann bereits zum Prokuristen der Aon Jauch und Hübener GmbH ernannt. Im gleichen Jahr wurde er aufgrund seiner beruflichen Erfolge zum Bereichsleiter berufen. In der ganzen Zeit hat Artmann massgebend zum Ausbau des Affinitygeschäftes beigetragen. Der neue Chairmann Aon Affinity Austria wird parallel zu seiner neuen Funktion weiterhin für Grosskunden aktiv tätig sein.

Wie bereits angekündigt, teilen wir Ihnen ergänzend mit, dass der Bereich Fine Art neu der Solution Line Affinity zugeordnet wird. Unter der Teamleitung von Nikolaus Kaja, Akad.VersMaklerWU, Head of Fine Arts Austria, verantwortet Gerhard Alois Sint, Dipl.-Ing, Head of Affinity, die gesamten Aufgaben und Aktivitäten.

„Mit Peter Artmann in der Funktion als Chairman und Gerhard Sint als Head of Affinity Austria sind wir im Markt Österreich optimal aufgestellt. Unsere klare Absicht ist, unsere Wachstumsstrategie weiter umzusetzen und unsere Kunden bei den Themen Risiko, Altersvorsorge und Gesundheit professionell zu beraten. Peter Artmann wird uns mit seinem eng gewobenen Netzwerk die nötige Wirkung erzielen“, sagt Felix Jenny, CEO von Aon für Commercial Risk, Health und Affinity Solutions in Österreich und der Schweiz.

Über Aon

Aon plc ist ein führendes globales Dienstleistungsunternehmen, das eine große Bandbreite an Risiko-, Altersvorsorge- und Gesundheitslösungen anbietet. Unsere 50.000 Kollegen in 120 Ländern bieten den Kunden Ergebnisse unter Anwendung proprietärer Daten und Analysen, um Erkenntnisse über Volatilitätsverringerung zu gewinnen und Leistungen zu verbessern.

Folgen Sie Aon auf Twitter und LinkedIn.

Bleiben Sie auf dem Laufenden, indem Sie den Aon Newsroom besuchen und unseren Experten und Beratern im The One Brief zuhören.

Erfahren Sie mehr über Aon in Österreich unter www.aon-austria.at

Rückfragen & Kontakt:

Eveline Pfneiszl,

Tel.: +43 5 7800 - 215,

eveline.pfneiszl @ aon-austria.at