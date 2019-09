Schlussbilanz 29. Film Festival auf dem Wiener Rathausplatz

950.000 Gäste besuchten Wiens einzigartiges Kultur- und Kulinarik-Highlight

65 Tage unvergleichlicher Mix aus Kultur, Genuss und Summerfeeling

81 Vorführungen aus allen Bereichen der Musik und des Tanzes

Themenschwerpunkt "150 Jahre Opernhaus am Ring" mit zeitversetzten Übertragungen aus der Wiener Staatsoper

Ehrenabend für Dagmar Koller anlässlich ihres 80. Geburtstages

Kinderopern Festival mit Aktivprogramm jeden Freitag

Eine Vielzahl an Side-Events und Gastauftritten

26 Stationen für eine Gourmetreise rund um den Globus

Ein fulminanter Opernauftakt, ein Sommer wie im Bilderbuch, Programm, Kulinarik und Zusatzangebote in hoher Qualität und großer Vielfalt, das unvergleichliche Ambiente und dann noch das besondere Wiener Lebensgefühl – das ist die einzigartige Mischung des Film Festivals auf dem Rathausplatz, die 950.000 BesucherInnen aus dem In- und Ausland begeisterte.

Am 29. Juni eröffneten Bürgermeister Michael Ludwig und Staatsoperndirektor Dominique Meyer das 29. Film Festival auf dem Wiener Rathausplatz und die zeitversetzte Liveübertragung von "Aida" aus der Wiener Staatsoper vermittelte einen ersten Eindruck dessen, was an den 64 weiteren Tagen folgte.

Zwei Monate lang bot der heurige Festivalsommer Musik für alle Sinne und Spielraum für große Gefühle im Herzen der Stadt: 9 Opern, davon 2 als Live-Übertragung, 16 klassische Konzerte, 4 klassische Ballettproduktionen, 10 moderne Tanzstücke, 2 Operetten, 3 klassische Musicals, 6 Jazz- und Weltmusikkonzerte, 9 Rock- und Popevents, 1 Spielfilm, Musikkurzfilme und viele Überraschungen sorgten zwei Monate lang für musikalische Sternstunden auf dem Rathausplatz.

"Wer wissen mag, wie Wien lebt, pulsiert, genießt und Menschen aus aller Welt verbindet, kann dies eindrucksvoll beim Film Festival auf dem Wiener Rathausplatz erleben. Hoher kultureller Standard trifft auf unvergleichliche Lebensqualität und einzigartigen Genuss – fast eine Million Besucherinnen und Besucher jährlich sind der beste Beweis, dass dieser Event national wie international die Menschen bezaubert und ein wichtiges Aushängeschild für Wien ist. Und das bei freiem Eintritt", so Bürgermeister Michael Ludwig. „Das Film Festival steht beispielgebend für all die unterschiedlichen Angebote, die Wien zu bieten hat. Das ist kein Zufall. Denn die Wiener Stadtpolitik setzt sich stark dafür ein, dass Wien insbesondere für seine Bewohnerinnen und Bewohner die lebenswerteste Stadt der Welt ist.“

Feste feiern, wie sie fallen

Auch zwei wichtige Jubiläen, die sowohl für Wien wie auch für die Musik große Bedeutung haben, wurden heuer im Rahmen des 29. Film Festivals gefeiert. Mit "150 Jahre Opernhaus am Ring" wurde ein Schwerpunkt im Programm des Festivals gesetzt und so der runde Geburtstag der Wiener Staatsoper mit zahlreichen großen Produktionen gewürdigt, unter anderem mit zwei zeitversetzten Liveübertragungen – "Aida" zur Eröffnung am 29.6. und gleich darauffolgend "Otello" am 30.6.

Zu Ehren eines weiteren runden Geburtstages – Musicalstar und Kultikone Dagmar Koller wurde stolze 80 Jahre – gab Bürgermeister Michael Ludwig am 30.8. in Anwesenheit der Künstlerin einen Empfang auf dem Rathausplatz, zu dem das Musical "Der Mann von La Mancha" gezeigt wurde, in dem Koller 1983 in ihrer Paraderolle als Aldonza brillierte.

Das Kinderopern Festival mit Aktivprogramm und rund 400 jungen Gästen und Begleitpersonen pro Vorstellung war ebenso ein großer Erfolg, wie die "KünstlerInnensamstage", der "Jazz-Frühschoppen" und viele weitere Side-Events.

So verschmolzen auch heuer wieder der Zauber der Stadt, die Schönheit der Musik und der vielfältige Genuss beim Film Festival auf dem Rathausplatz zu einem grandiosen Angebot, bei dem einander Hunderttausende Menschen aus aller Welt im Herzen der „Weltstadt der Musik“ begegneten, um gemeinsam ein musikalisch-kulinarisches Sommerabenteuer zu erleben.

Film Festival auf dem Wiener Rathausplatz

29. Juni bis 1. September 2019

Filmbeginn täglich bei Einbruch der Dunkelheit

Kulinarik 11 - 24 Uhr

Kinderopern Festival im Rathauspark

Jeden Freitag ab 17 Uhr

Aktivprogramm 14 - 17 Uhr



Der Eintritt ist frei!

