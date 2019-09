Spektakuläre Aktion zum Geburtstag: 200 Fackeln beleuchteten Grat am Dachsteingebirge

Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Dachstein-Gletscherbahn / Rund 120 Freiwillige der Bergrettungen halfen mit

Ramsau am Dachstein (OTS) - Feurig schöne Feier zum 50. Geburtstag der Dachstein-Gletscherbahn: Am vergangenen Samstag machten sich 120 Bergretter aus den drei Bundesländern Steiermark, Salzburg und Oberösterreich von der Bergstation der Dachstein-Gletscherbahn auf dem Weg, um den Grat vom Torstein über den Mitterspitz bis zum Hohen Dachstein an 80 Positionen zu besteigen. Um 20.30 Uhr wurde im Bereich der Talstation eine Leuchtrakete gezündet, die das Kommando an die Bergretter gab, die 200 Magnesiumfackeln zu entzünden. Rund 40 Minuten lang erstrahlte das Bergmassiv in rotem Licht. Auch das Wetter spielte mit, und so war die Sicht vom steirischen Ramsau sowie den gegenüberliegenden Bergen aus perfekt. Zahlreiche Einheimische und Gäste ließen sich dieses beeindruckende Erlebnis nicht entgehen >>



