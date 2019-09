Reminder: Pressekonferenz "Digitalisierung im Kuhstall - Potenzial ohne Grenzen?"

RINDERZUCHT AUSTRIA arbeitet an Datenvernetzung und neuen Services

Wien (OTS) - Digitalisierung ist auch in der Rinderwirtschaft ein großes Thema, das auf der einen Seite viele neue Chancen und Möglichkeiten bringt, auf der anderen Seite aber auch Herausforderungen. Die RINDERZUCHT AUSTRIA (ZAR) arbeitet intensiv an der Weiterentwicklung und Vernetzung der einzelnen Systeme, um den Landwirtinnen und Landwirten praxisorientierte Hilfestellungen für ihr Betriebsmanagement zur Verfügung stellen zu können. In einer Pressekonferenz am 4. September 2019 im Rahmen der Rieder Messe werden Vertreter der Medien über die neuesten Entwicklungen für den Praxiseinsatz informiert. Sie erhalten einen Ausblick auf zukünftige Möglichkeiten, an denen zum Beispiel im Projekt D4Dairy aktuell intensiv geforscht wird.

Am Podium:

- Stefan Lindner (Obmann ZAR)

- Andreas Täubl (Landwirt)

- Dipl.-Ing. Markus Koblmüller (Geschäftsführer LfL)

- Andreas Feichtlbauer (Geschäftsführer Lely Österreich)

- Dr. Christa Egger-Danner (ZuchtData, Konsortialleiterin D4Dairy)

- Franz Wasserbauer (Geschäftsführer Wasserbauer GmbH)

- Dipl.-Ing. Mario Fallast (smaXtec animal care GmbH)

Moderation: Dipl.-Ing. Martin Stegfellner (Geschäftsführer ZAR)

Zeit: Mittwoch, 4. September 2019, 15.30 Uhr

Ort: Haus der Landwirtschaft, Halle 9, Seminarraum Obergeschoss, Volksfestplatz 1, 4910 Ried im Innkreis.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! (Schluss)

