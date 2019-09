Sozialistische Jugend verteilt im Eisbären-Kostüm gratis Schulkalender

SJ-Herr: „Viele SchülerInnen sorgen sich, ob es sich überhaupt noch auszahlt, in die Schule zu gehen“

Wien (OTS) - Am ersten Schultag verteilen AktivistInnen der Sozialistischen Jugend gratis Kalender an SchülerInnen. Der Kalender bietet nicht nur einen organisatorischen Überblick, sondern gibt auch Einblicke ins Schulrecht. Es ist uns wichtig, dass SchülerInnen über ihre Rechte und Pflichten informiert sind“, erklärt SJ-Vorsitzende Julia Herr, die bei der kommenden Nationalratswahl auf der SPÖ-Bundesliste kandidiert. Beim Verteilen der Kalender kommt das neue Eisbären-Kostüm der Sozialistischen Jugend zum Einsatz. „Der Eisbär ist für uns das Symbol für die Umwelt, die von falscher Wirtschaftspolitik und Profitgier zu Grunde gerichtet wird. So wie die Eisbären ihren Lebensraum verlieren, so ist auch unsere Zukunft von der Klimaerhitzung bedroht“, erklärt Herr.



„In den Gesprächen wird schnell klar, was Jugendlichen am wichtigsten ist“, so Herr weiterhin. „SchülerInnen haben die Sorge, ob es sich für sie überhaupt noch auszahlt, in die Schule zu gehen, weil bis zu ihrem Abschluss unser Planet zerstört sein könnte. Wenn zehntausende junge Menschen bei Fridays for Future auf die Straße gehen, dann muss die Politik handeln! Wir brauchen massive Investitionen in öffentliche Verkehrsmittel und andere Klimaschutzmaßnahmen, finanziert durch Beiträge der Superreichen und Konzerne, die diese Klimakrise verursacht haben.“



Ein Pressefoto gibt es unter folgendem Link zur freien Verfügung: https://flic.kr/s/aHsmGDT5hb



