Bezirksmuseum Döbling zeigt Fotografien aus Indien

Ab Mittwoch, 4.9. (9.30 bis 11.30 Uhr): „Impressionen einer Reise“

Wien (OTS/RK) - Auf Grund des großen Erfolges hat das Bezirksmuseum Döbling (19., Döblinger Hauptstraße 96) die zuerst nur bis Ende Juni angesetzte Fotoaufnahmen-Schau „Von Neustift am Walde nach Indien“ verlängert. Die beeindruckenden Fotos von Museumsleiter Hans Scheikl entstanden während einer Studienreise durch Indien im Februar 2019. Das Publikum sieht 48 Lichtbilder, allesamt in Farbe und im Großformat. Der nächste Besichtigungstermin ist am Mittwoch, 4. September, von 9.30 bis 11.30 Uhr. Hernach ist die Betrachtung der Fotos („Impressionen einer Reise zu den Juwelen Nord- und Südindiens“) am Samstag, 7. September, von 15.00 bis 17.00 Uhr, und am Montag, 9. September, von 9.30 bis 11.30 Uhr, möglich. Immer ist der Eintritt frei. Information: Telefon 368 65 46.

Letzter Termin: Samstag, 14.9. (15.00 bis 17.00 Uhr)

Vielerlei Sehenswürdigkeiten, die Fauna und Flora, den Alltag der Menschen im „Goldenen Dreieck“ Indiens und weitere Motive hat der erfahrene Lichtbildner Hans Scheikl festgehalten. Von Delhi, Agra und Jaipur bis zur „Stadt der Düfte“ (Mysore) und den „Backwaters“ (Kerala) erstreckt sich der Bilderbogen. Der kreative Fotokünstler öffnet für sein Publikum die Pforten zu einem „Paradies für Naturliebhaber“. Die letzten 2 Termine für eine kostenlose Besichtigung der Foto-Kollektion: Mittwoch, 11. September, von 9.30 bis 11.30 Uhr, und Samstag, 14. September, von 15.00 bis 17.00 Uhr. Erteilung von Auskünften per E-Mail: bm1190@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Döbling: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 19. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/doebling/

