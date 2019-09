Komplettfertigstellung: Ausbau der Landesstraße L 6272 „Kerschbaum“

Straßenbaumaßnahmen auf der L 85 starten in Kürze

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Landesstraße L 6272 im Gemeindegebiet von Weistrach wurde zwischen St. Johann/Engstetten und der L 85 Haagerstraße von Kilometer 3,8 bis Kilometer 7 ausgebaut. Die drei ersten Abschnitte von Kilometer 3,8 bis Kilometer 6,660 konnten in den Jahren 2015 bis 2017 umgesetzt werden. Der 4. Abschnitt von Kilometer 6,675 bis Kilometer 7 wurde 2019 von der Straßenmeisterei St. Peter/Au in Zusammenarbeit mit Baufirmen aus der Region am 17. Juni begonnen und in einer Bauzeit von rund neun Wochen umgesetzt. Die Kosten für den vierten und letzten Abschnitt von rund 130.000 Euro trägt zur Gänze das Land Niederösterreich.

Im Zuge des vierten Bauabschnittes wurde die Fahrbahn der Landesstraße 6272 auf einer Länge von rund 325 Metern auf eine Breite von 5,5 Metern ausgebaut. Dabei wurden die gesamte Straßenkonstruktion und die Entwässerung erneuert.

Im Anschluss an die Sanierung der L 6272 erfolgen auch auf der Landesstraße L 85 nötige Straßenbaumaßnahmen im Zuge von zwei Bauabschnitten. Im ersten Abschnitt wird die L 85 von Weistrach Richtung Rohrbach auf einer Länge von rund 2,1 Kilometern im Zeitraum vom 9. bis 14. September unter Totalsperre saniert. Dabei wird die Deckschicht erneuert. Die Umleitung erfolgt über die Landesstraßen B 122 und B 42. Im zweiten Abschnitt wird die L 85 von Rohrbach Richtung Haag auf einer Länge von rund 2,2 Kilometern mit teilweiser Totalsperre saniert. Die Arbeiten für diesen Abschnitt sind im Zeitraum Ende September bis Anfang Oktober geplant.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 0676/812 60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at.

