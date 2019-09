Neue Private-Shopping-Welt - THOMAS SABO You & Friends startet mit exklusiver Schmuckkollektion (FOTO)

Lauf (ots) - Private Shopping: Ab sofort können THOMAS SABO You & Friends Markenbotschafterinnen für Schmuckpartys mit Gästen im privaten Rahmen gebucht werden. Mit exklusiven Schmuckstücken ist das insbesondere für eine feminine Zielgruppe ausgelegte Einkaufserlebnis, bei dem persönliche Empfehlungen und Meinungen aus dem sozialen Umfeld der Gastgeberin im Mittelpunkt stehen, ein absolutes Novum in der THOMAS SABO Welt.

"Gastgeberinnen einer Schmuckparty dürfen sich auf eine exklusive Kollektion rund um die neuesten Trends freuen. Wir bieten viele Stilrichtungen, die Lust machen, Schmuck unter Anleitung der THOMAS SABO You & Friends Markenbotschafterinnen neu zu entdecken und auszuprobieren. Und das Beste: Sie teilen ihre Leidenschaft direkt mit anderen!", führt Creative Director Susanne Kölbli in die Verkaufsevents ein.

Im Fokus der exklusiven Neuheiten stehen aktuelle Schmucktrends, ergänzt um neu-interpretierte Klassiker. Kosmische Sternen- und Mondmotive, zarte Schmuckstücke für Romantikerinnen, eine Interpretation des Bold-Colours-Trends mit bunten Juwelenfarben sowie verspielte Charm-Anhänger eignen sich perfekt für individuelles Styling - vom trendigen Layering-Look bis zum Vintage-Stil. Teils detailreich mit Steinbesatz und Vergoldung verziert, glänzt die Kollektion aus 925er Sterlingsilber mit der unverkennbaren Handschrift THOMAS SABOS und rund 80 exklusiven Designs in einer Preisrange von 34,- bis 198,- Euro. Abgerundet wird das Konzept durch besondere Angebote, wie ein Schmuckgeschenk für Gastgeberinnen ab fünf anwesenden Gästen.

Die Präsentation der THOMAS SABO You & Friends Kollektion realisiert das Unternehmen mit einem schnell wachsenden Netzwerk an Markenbotschafterinnen - zunächst in Deutschland und Österreich. Durch fortlaufende Rekrutierungs- und Schulungsmaßnahmen soll das Netzwerk weiterwachsen.

"THOMAS SABO You & Friends verbindet privates Shopping und soziale Interaktion mit persönlicher Beratung und den hohen Qualitätsansprüchen unserer Schmuckmarke. Damit haben wir einen Meilenstein erreicht und setzen Maßstäbe - nicht nur für die Zukunft der vielfältigen THOMAS SABO Welt, sondern branchenweit", sagt Firmengründer Thomas Sabo, der das wachstumsorientierte Konzept ins Leben gerufen hat.

Die Einladung einer THOMAS SABO You & Friends Markenbotschafterin zu sich nach Hause ist für die Gastgeberin sowie die Gäste kostenlos. Wer eine Schmuckparty ausrichten oder Markenbotschafterin werden möchte, kann sich unter https://youandfriends.thomassabo.com/ informieren.

Über THOMAS SABO You & Friends

THOMAS SABO You & Friends ist ein Direktvertriebskonzept, das seit dem 1. September 2019 die Vorteile von Private Shopping mit der Markenwelt von THOMAS SABO verbindet. Von dem Unternehmen geschulte THOMAS SABO You & Friends Ambassadors präsentieren auf Selbstständigkeitsbasis ihren Gastgebern und deren Gästen im privaten Rahmen einer Schmuckparty die exklusive THOMAS SABO You & Friends Kollektion. Beteiligte kaufen direkt während der Schmuckparty ein und profitieren bei der Abwicklung ihrer Bestellung von den Qualitätsstandards des THOMAS SABO Online-Shops und Kundenservices.

Über THOMAS SABO

THOMAS SABO ist international eines der führenden Unternehmen im Bereich Schmuck und Uhren, das Lifestyle-Produkte für Frauen und Männer designt und vertreibt. Das 1984 von Thomas Sabo in Lauf an der Pegnitz, Süddeutschland, gegründete Unternehmen ist mit rund 300 eigenen Shops auf fünf Kontinenten vertreten und zählt rund 1.800 Angestellte. Am Heimatstandort beschäftigt THOMAS SABO rund 500 Mitarbeiter. THOMAS SABO kooperiert zudem weltweit mit rund 2.800 Handelspartnern sowie den führenden Fluggesellschaften und Kreuzfahrtanbietern.

