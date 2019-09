AVISO: Morgen, Montag, 10.30 Uhr: Grüne PK mit Kogler/Gewessler und Lang/Schleicher - Kompetenzforum #forumfuture kooperiert mit Grünen!

Wien (OTS) - Einladung zur Pressekonferenz der Grünen mit





Werner Kogler, Bundessprecher und Spitzenkandidat der Grünen für die NR-Wahl

Leonore Gewessler, Listenzweite der Grünen für die NR-Wahl





Reinhold W. Lang, Institut für Polymeric Materials and Testing, Johannes-Kepler-Universität Linz

Stefan P. Schleicher, Wegener Center für Klima und Globalen Wandel an der Universität Graz





Thema: #forumfuture - "Das Kompetenzforum für Nachhaltige Entwicklung in Politik, Wirtschaft & Gesellschaft" kooperiert mit GRÜNEN!

Politik für eine Nachhaltige Wirtschaft und Gesellschaft braucht mehr Kompetenz. Motiviert durch ihre Sorge um die Politik, aber ohne parteipolitische Bindung, begleiten und unterstützen namhafte WissenschaftlerInnen und ExpertInnen mit einem breiten Spektrum an Wissen und Erfahrung die GRÜNEN bei der politischen Gestaltung und Lösungsfindung für die brennendsten Fragen unserer Zeit.



Ort: Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien

Zeit: Montag, 2. September, 10.30 Uhr



Die VertreterInnen der Medien sind herzlich willkommen.

Grüne PK mit Kogler/Gewessler und Lang/Schleicher - Kompetenzforum #forumfuture kooperiert mit Grünen

Datum: 02.09.2019, 10:30 Uhr

Ort: Presseclub Concordia

Bankgasse 8, 1010 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Gabi Zornig

0664 8317486

presse @ gruene.at