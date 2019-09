FPÖ-Hofer zu Papamonat: "Heute ist ein guter Tag für Familien in Österreich"

Wien (OTS) - „Mit dem Beschluss des Papamonats im Juli konnten wir im Parlament einen familienpolitischen Meilenstein setzen. Ab heute haben alle Väter einen rechtlichen Anspruch, nach der Geburt ihres Kindes eine einmonatige berufliche Auszeit zu nehmen. Heute ist ein guter Tag für die Familien in Österreich“, so der designierte FPÖ-Bundesparteiobmann und Klubobmann Norbert Hofer.



„Die FPÖ hat als Familienpartei sehr lange für diese Maßnahme gekämpft. Leider hat die ÖVP in der Regierung dieses Projekt immer hinausgeschoben. Ich bin froh, dass wir schlussendlich im freien Spiel der Kräfte mit SPÖ und Liste Jetzt einen Beschluss dieses wichtigen Schrittes herbeiführen konnten. Die FPÖ wird im Falle von Regierungsverhandlungen nach der Wahl auf weitere Verbesserungen für die österreichischen Familien pochen“, betonte Hofer.



