Schwere Körperverletzung mit Messer

Wien (OTS) - 01.09.2019, 00:25 Uhr

Wien - Favoriten

Ein 60-jähriger und ein 48-jähriger Mann gerieten in einem Lokal in der Laxenburger Straße in Streit, woraufhin der 60-Jährige ein Messer zückte und seinem Kontrahenten einen Schnitt im Gesicht zufügte. Die alarmierten Polizeikräfte konnten den mutmaßlichen Tatverdächtigen vor dem Lokal festnehmen. Das Opfer wurde mit dem Rettungsdienst in ein Spital gebracht. Die Tatwaffe, ein Klappmesser, konnte sichergestellt werden.

