ORF SPORT + mit den US Open und mit der Sportunion-Pressekonferenz

Am 2. September im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Montag, dem 2. September 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der Sportunion-Pressekonferenz „Sportstätten öffnen, Türe zum Bewegungsmangel schließen“ um 10.00 Uhr und von den Tennis US Open (Match of the day 8, Spiel wird kurzfristig ausgewählt, Highlights Match of the day 7 um 8.00 Uhr), die Höhepunkte von der WRC-Rallye Deutschland 2019 um 19.00 Uhr, von der 34. Oststeiermark-Rad-Jugendtour 2019 um 19.45 Uhr und von der FIFA Frauen-WM 2019 um 21.35 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr, die Sendung „Fußball“ (6. Runde, der Samstag um 20.15 Uhr, der Sonntag um 20.55 Uhr) und die World Sailing Show 2019 um 22.30 Uhr.

Sport ist nicht nur beste Lebensschule für unsere Kinder, sondern auch die beste Gesundheitsvorsorge. Sport braucht jedoch auch Raum. Der Präsident der Sportunion, Peter McDonald, präsentiert am 2. September in einer Pressekonferenz daher gemeinsam mit OGM die Ergebnisse einer österreichweiten Befragung zur Nutzung von Schulsportstätten. Befragt wurden sowohl die Mitgliedsvereine als auch die Gesamtbevölkerung. Die Ergebnisse rufen die Politik klar zum Handeln auf. Zum Schulstart werden seitens der Sportunion Maßnahmen und sportpolitische Forderungen präsentiert. Reporter ist Michael Roscher.

Die US Open, das vierte Grand-Slam-Turnier der Saison, wird 2019 vom 26. August bis 8. September ausgetragen. ORF SPORT + überträgt das Spiel des Tages jeweils live. Dieses Spiel wird kurzfristig ausgewählt. Ebenfalls live in ORF SPORT + zu sehen sind die beiden Semifinalspiele der Herren, ein Semifinale der Damen sowie beide Finalspiele. Kommentator ist Oliver Polzer, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Alexander Peya.

Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 30. August, kurzfristige Programmänderungen möglich)

