FPÖ-Hofer: Erlöse aus CO2-Zertifikaten für die Forschung zur „Dekarbonisierung“ verwenden

Hohe Kosten für Umweltauflagen führen zu Mitarbeiterentlassungen – funktionierende Wirtschaft und Umweltschutz sind kein Widerspruch

Wien (OTS) - Der designierte FPÖ-Bundesparteiobmann und Klubobmann Norbert Hofer forderte heute, die Erlöse aus den CO2-Zertifikaten für die Forschung zur Dekarbonisierung zu verwenden. „National und international befinden sich zahlreiche Unternehmen in großen Schwierigkeiten und müssen aufgrund der hohen Kosten für die Zertifikate viele Mitarbeiter freisetzen. Damit droht auch eine Rezession, deren Ausmaß man nicht erahnen kann. Um dem gegenzusteuern wäre es dringend notwendig, die Gelder der Zertifikate in die Forschung rückzuführen, um dadurch so bald wie möglich weniger CO2 Ausstoß zu erreichen“, so Hofer.

„Eine funktionierende Wirtschaft und Umweltschutz sind kein Widerspruch. Wir müssen alles daran setzen, damit Arbeitsplätze geschaffen werden, diese auch gesichert sind und gleichzeitig die Forschung für eine Dekarbonisierung vorantreiben“, betonte Hofer.

