Jenewein zu Platter: Abschiebestopp bei Lehrlingen ist absolut verantwortungslos!

ÖVP hängt mehr und mehr am Rockzipfel der Industriellenvereinigung und des Wirtschaftsbundes!

Wien (OTS) - Die aktuelle Forderung von Tirols Landeshauptmann Platter nach einem Abschiebestopp für Lehrlinge obwohl deren Asylantrag abgelehnt wurde ist nicht nur absolut verantwortungslos, es zeige auch, dass diese angeblich „neue ÖVP“ mehr und mehr am Rockzipfel des Wirtschaftsbundes und der Industriellenvereinigung hängt. Der Volkspartei geht es schon lange nicht darum einen Paradigmenwechsel in der Zuwanderungspolitik umzusetzen, sondern einzig und alleine die Interessen ihrer Teilorganisationen zu betreiben. Das ist keine neue Politik, das hat alles einen sehr langen und verstaubten Bart, so heute der Sicherheitssprecher der FPÖ, NAbg. Hans-Jörg Jenewein

Es war der ehemalige Innenminister Platter, der heute mit den Grünen in Tirol offenbar als Rolemodel für Sebastian Kurz eine Politik der offenen Türen betrieben hat und jetzt offenbar die Chance sieht sein schwarz-grünes Katastrophenkartell auch auf Bundesebene installieren zu können. Da müssen natürlich Vorarbeiten und vertrauensbildende Maßnahmen gesetzt werden. Die ‚Refugee-welcome-Politik‘ der Grünen passt da wunderbar ins Konzept und Platter gilt seit Jahren als ‚Linker‘ innerhalb der ÖVP, so Jenewein.

Einmal mehr zeigt sich, dass eine Nullzuwanderung nur durch die FPÖ und durch einen Innenminister Herbert Kickl umgesetzt werden kann. Die ÖVP ist jederzeit bereit ihre angebliche ‚Läuterung‘ über Bord zu werfen und den Weg des Jahres 2015 wieder einzuschlagen. Schon damals war Sebastian Kurz mit von der Partie und schon damals hat er geschwiegen als die Grenzen geöffnet wurden. Jetzt soll es offenbar wieder in diese Richtung gehen, so Jenewein.

