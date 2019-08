Grüne Währing: Nicht nur Kinder brauchen Schulwegpläne

Täglich 8.000 Kinder und Jugendliche unterwegs – sorgen wir für ihre Sicherheit!

Wien (OTS) - Einen neuen Weg gehen die Währinger Grünen zum heurigen Schulbeginn: Ergänzend zu den vielen Schulwegplänen und Ratschlägen für Kinder verteilen sie dieses Jahr einen Schulwegplan für Erwachsene – mit Information, wo überall im Bezirk es Schulen gibt, und Tipps, wie man zur Sicherheit der Kinder und Jugendlichen beitragen kann, wenn man als FahrzeuglenkerIn unterwegs ist.

„Ab kommenden Montag sind wieder jeden Tag 8.000 Kinder und Jugendliche im Bezirk unterwegs – auf dem Weg in ihre Schule. Viele Menschen wissen gar nicht, wie viele Schulen wir in Währing haben, und wo man daher besonders vorsichtig fahren muss. Damit unsere Kinder sicher in die Schule kommen, braucht es Übung und Aufklärung der Kinder – und es braucht vor allem auch mehr Bewusstsein und Rücksichtnahme der Erwachsenen“, sagt die Währinger Bezirksvorsteherin Silvia Nossek.

Die Bezirkskarte im Folder macht deutlich: Wenn man nur einen Umkreis von 500 Metern um jede Schule nimmt, dann ist auf Grund der hohen Schuldichte beinah ganz Währing Schulweggebiet. Und dort sollte besonders rücksichtsvoll gefahren werden.

Die grüne Bezirksvorstehung hat in den letzten vier Jahren viele Maßnahmen für mehr Sicherheit auf Währings Schulwegen gesetzt: Aufdopplungen, bessere Sichtbeziehungen bei Kreuzungen, neue Schutzwege, und nicht zuletzt die Ausweitung von Tempo 30. „Das alles nützt aber nur dann etwas, wenn Tempo 30 auch eingehalten wird, wenn vor Schutzwegen stehen geblieben wird, wenn nicht bei „Dunkel-Gelb“ noch über die Ampel gefahren wird. Die meisten und die schwersten Unfälle mit Kindern passieren durch den Autoverkehr. Deswegen appelliere ich an alle VerkehrsteilnehmerInnen, sich an die Straßenverkehrsordnung zu halten – und zu den Zeiten rund um Schulbeginn und Schulende doppelt rücksichtsvoll und vorsichtig zu fahren. Das muss uns die Sicherheit unserer Kinder wert sein“, so Nossek abschließend.





Rückfragen & Kontakt:

Kommunikation Grüne Wien

Tel.: 01-4000-81814

presse.wien @ gruene.at

wien.gruene.at