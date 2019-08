„Sport am Sonntag“ mit Salzburg-Coach Jesse Marsch, Kletter-Ass Jakob Schubert und Motorsport-Legende Gerhard Berger

Am 1. September ab 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Alina Zellhofer präsentiert „Sport am Sonntag“ am 1. September 2019 um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Salzburg-Coach Jesse Marsch live im Studio

Nach sechs Jahren ist Österreich wieder zurück in der Champions League.

Gerhard Berger live – eine Legende ist 60

Die Motorsport-Legende im Talk und der Grand Prix von Spa.

Tokio 2020: Kletter-Ass Jakob Schubert live zu Gast

Der dreifache WM-Medaillengewinner über die gelungene Olympia-Generalprobe in Japan.

Tennis: Highlights der US Open

Dominic Thiems Bilanz und die große Show beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at