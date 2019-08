Weinherbst Niederösterreich offiziell eröffnet

LR Bohuslav: Veranstaltungen verknüpfen gekonnt altes Brauchtum mit modernen Elementen

St. Pölten (OTS/NLK) - Kürzlich lud die Niederösterreich-Werbung zum diesjährigen Weinherbst-Opening in die „Alte Scheune“ von Schloss Grafenegg. Mit diesem Event startete Niederösterreich gemeinsam mit über 100 Gästen, unter anderem dem Schauspieler und Publikumsliebling Philipp Hochmair, in die „Fünfte Jahreszeit“ voller traditionsreicher Weinfeste und -bräuche. Im Weinherbst Niederösterreich, der größten weintouristischen Initiative Europas, laden auch heuer wieder rund 100 Weinstraßen-Gemeinden zu zahlreichen Veranstaltungen rund um die Themen Wein und Genuss.

„Der Weinherbst Niederösterreich, der heuer in seine 24. Saison geht, hat sich über die Jahre zu einer der wertvollsten Marken Niederösterreichs entwickelt. Er ist authentisch, abwechslungsreich, regionaltypisch und verknüpft seit über zwei Jahrzehnten gekonnt altes Brauchtum mit modernen Elementen. All das haben wir den niederösterreichischen Winzerinnen und Winzern, den Wirtinnen und Wirten sowie all den Partnern, die uns Jahr für Jahr begleitet haben, zu verdanken. Denn nur wenn alle an einem Strang ziehen, kann eine derartige Initiative über Jahrzehnte bestehen und weit über die Grenzen des Landes hinaus bekannt werden“, betont Tourismus-Landesrätin Petra Bohuslav.

„Den Weinherbst Niederösterreich gibt es nun schon seit 23 Jahren. Grund genug, moderne Impulse und innovative Konzepte zu seiner traditionellen Form zu ergänzen. Hierfür haben wir einen Innovationsworkshop organisiert und neue Projekte und Produkte kreiert“, so Christoph Madl, Geschäftsführer der Niederösterreich-Werbung. „Ziel ist es nach wie vor, ein positives Image nach innen und außen weiter aufzubauen und die Weinkultur für Gäste erlebbar zu machen“, so Madl.

Das neue Produkt für den Weinherbst Niederösterreich heißt „Lesefieber“. Zum Höhepunkt des Winzerjahres laden unsere niederösterreichischen Winzer Gäste ein, mit ihnen die Weinlese zu etwas Besonderem zu machen. Im Zuge einer Weinreise verraten die Winzer Geheimnisse und Wissenswertes rund um den Wein. Nach der Mitarbeit im Weingarten sind die neuen Packages (2 Übernachtungen) auch mit Weinverkostungen oder anderen kulinarischen Schmankerln kombiniert, und als Belohnung gibt es dann nach ausreichender Reifezeit die „eigene“ Flasche Wein. Auch optisch präsentiert sich der Weinherbst heuer in einem neuen „Gewand“.

Im Zuge des Events wurde von Landesrätin Petra Bohuslav der „Wagramer Weinherbst“ auch das „TOP-Weinfest“ für das Jahr 2019. Insgesamt wurden heuer 50 Weinfeste nominiert. 1.685 Personen gaben 3.230 Stimmen ab und wählten somit die beliebteste Weinveranstaltung. Der Wagramer Weinherbst findet heuer vom 31. August bis 1. September sowie am 7. und 8. September statt. Mehr als 20 Betriebe der Weinstraße Wagram öffnen ihre Türen und verwöhnen die Gäste mit der Verkostung feiner Weine, Riedenwanderungen, Heurigenschmankerln und kulinarischen Köstlichkeiten.

