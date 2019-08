13. Österreichischer Christbaumtag: Heimische Produzenten liefern beste Qualitäten

Fachtag mit Messepräsentationen lockte rund 600 Besucher an

St. Pölten (OTS) - Nicht nur zu Weihnachten dreht sich alles um den Christbaum, auch im Spätsommer lockt der traditionsreichste aller Nadelbäume ein großes Publikum an. Der Grund dafür: Zum bereits 13. Mal fand der mittlerweile traditionelle Österreichische Christbaumtag mit Fachmesse statt. Heuer wurde die Veranstaltung in Maria Laach am Jauerling (NÖ) ausgetragen. Fachleute aus ganz Österreich und weit darüber hinaus fanden den Weg ins südliche Waldviertel. Insgesamt konnten dieses Jahr 30 Aussteller für die Christbaummesse gewonnen werden. Sie präsentierten Equipment und Maschinen am Puls der Zeit und gaben einen Überblick über die derzeitigen Möglichkeiten in der Christbaumproduktion. "Diese ist eine wertvolle land- und forstwirtschaftliche Nische in Österreich, die insbesondere regional große Bedeutung hat. Sie schafft unter anderem Arbeitsplätze im ländlichen Raum, außerdem tragen Christbäume aufgrund ihres geringen Nährstoffbedarfs und der Bindung von CO2 zum Klima- und Umweltschutz bei. Schließlich speichert 1 ha Christbaumkultur pro Jahr mehr als 10 t CO2", so Johannes Schmuckenschlager, Präsident der Landwirtschaftskammer (LK) Niederösterreich.

Mit der Fachmesse rüsten sich die heimischen Christbaumproduzenten für die Hochsaison und nutzten den Branchentreff für Erfahrungsaustausch und Weiterbildung. Dabei freut sich Franz Raith, Obmann der ARGE NÖ Christbaum- und Schmuckreisigproduzenten, besonders über eines: "Der Christbaumtag mit der dazugehörigen Fachmesse ist die optimale Möglichkeit, um die Arbeit der Christbaumbauern vorzustellen und die Besucher mit Wissen und Ausrüstung auszustatten. Weiters können wir durchaus sagen, dass der Christbaum in der Öffentlichkeit ein gutes Image hat. Die österreichischen Konsumenten wollen einen heimischen Baum kaufen, Regionalität steht im Vordergrund. Mit den österreichischen Christbaumbauern haben die Konsumenten hier die besten Partner, denn sie garantieren beste Qualitäten."



Einem gelungenen Weihnachtsfest steht somit nichts mehr im Wege, außer die vier Monate Wartezeit, bis man sich endlich auf die Suche nach dem perfekten Baum machen kann. Fest steht: Zu Weihnachten dürfen alle Haushalte in Österreich wieder mit den besten Bäumen für das Fest rechnen - zumindest dann, wenn sie auf die Christbaumschleife achten. Sie bürgt für heimische Herkunft und einzigartige Qualität. (Schluss)

