„kulturMontag“ am 2. September: Filmfestspiele von Venedig, 40 Jahre Ars Electronica und das neue Album von „Wanda“

Danach: Anlässlich des 100. Geburtstags – Dokumentation „Maria Lassnig: Es ist die Kunst, jaja…“

Wien (OTS) - Der „kulturMontag“, präsentiert von Clarissa Stadler, beschäftigt sich am 2. September 2019 um 22.30 Uhr in ORF 2 mit dem Programm der 76. Filmfestspiele von Venedig, das im Vorfeld bereits heftige Kritik auslöste. Außerdem feiert die Ars Electronica, das Festival für Kunst, Technologie und Gesellschaft in Linz, den bereits 40. Geburtstag. „Out of the Box – die Midlife-Crisis der Digitalen Revolution“ nennt sich das diesjährige Thema. Zudem sprach das Kulturmagazin mit der Band „Wanda“ über ihr viertes Studioalbum „Ciao“, Erfolgsdruck und Kritik. Anschließend an das Magazin steht anlässlich des 100. Geburtstags von Maria Lassnig (8. September) die Doku „Maria Lassnig: Es ist die Kunst, jaja...“ (23.20 Uhr) auf dem Programm.

Umstrittenes Programm – 76. Filmfestspiele von Venedig

Die Filmfestspiele von Venedig gehen in die 76. Runde. Festivaldirektor Alberto Barbera zeigt auch dieses Mal hochkarätiges Kino aus aller Welt. 21 Filme, darunter das Weltraumdrama „Ad Astra“ mit Brad Pitt oder „Joker“ von Todd Phillips, hat er für den renommierten Wettbewerb am Lido ausgesucht. Bereits im Vorfeld war Barbera jedoch mit heftiger Kritik konfrontiert, da nur zwei der 21 Wettbewerbsfilme von Regisseurinnen stammen. Heftig umstritten ist auch die Einladung von Roman Polanski und Nate Parker, da beiden Regisseuren Vergewaltigung vorgeworfen wird. Regisseurin und Drehbuchautorin Lucrecia Martel aus Argentinien übernimmt in diesem Jahr den Jury-Vorsitz. Pedro Almodóvar und Julie Andrews erhalten den begehrten Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk.

Leuchtendes Wahrzeichen – 40 Jahre Ars Electronica

Am 18. September 1979 schwebte die erste Klangwolke über Linz. Kurz darauf wurden der Prix Ars Electronica und das dazugehörige Museum ins Leben gerufen. Unter dem Thema „Out of the Box – die Midlife-Crisis der Digitalen Revolution“ findet das Festival für Kunst, Technologie und Gesellschaft nun zum 40. Mal statt. Von 5. bis 9. September soll an verschiedenen Standorten in Linz kritisch in die Vergangenheit und optimistisch in die Zukunft geblickt werden.

Frische Platte – Wanda legen mit „Ciao!“ ihr viertes Studioalbum vor

Vor fünf Jahren haben sie die österreichische Musikszene auf den Kopf gestellt: die Band Wanda. Die fünf Wiener gehören mit brauner Lederjacke, Italo-Kitsch und Amore zu den erfolgreichsten österreichischen Musikexporten. „Die vielleicht letzte wichtige Rock-’n’-Roll-Band unserer Generation“, nannte der „Musikexpress“ die Wiener Formation. Für den Kulturmontag haben sich Wanda im Böhmischen Prater eingefunden und über Erfolgsdruck, Kritik und das neue Album „Ciao!“ gesprochen.

Doku anlässlich des 100. Geburtstags: „Maria Lassnig: Es ist die Kunst, jaja...“ (23.20 Uhr):

Maria Lassnig gilt nicht nur als eine der wichtigsten Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts, sondern war auch als Grand Dame und Revolutionärin bekannt. Am 8. September jährt sich der Geburtstag des „Kunst-Weltstars“ zum 100. Mal. Zu diesem Anlass zeigt der ORF-„kulturMontag“ Sepp Dreissingers Video-Langzeitbeobachtung der beeindruckende Künstlerin. Der Fotograf, Filmemacher und Autor stand mit Maria Lassnig jahrzehntelang in engem Kontakt. Gemeinsam mit Heike Schäfer erarbeitete er in dieser Dokumentation ein umfassendes Porträt der in Kärnten geborenen Künstlerin.

