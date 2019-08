evelina-Apfel bringt Hobbyköchinnen Glück

Ein Backkurs mit Konditoren-Weltmeisterin Eveline Wild im steirischen Almenland – darauf freuten sich Gewinnerinnen des evelina-Apfel-Gewinnspiels.

evelina ist ein Apfel mit Charakter, ein Allround-Talent. Gerade in der Patisserie ist ein zu süßer Apfel nicht so herausfordernd, da braucht es einen Apfel mit Nuancen Eveline Wild

St. Ruprecht/Raab (OTS) - Apfel-Sandkuchen, Bratapfel-Frischkäse-Torte, Apfelradln mit Sabayon – diese und andere süßen Spezialitäten standen auf dem Menüplan in Eveline Wilds Backstube. Die zehn Hobbyköchinnen aus allen Teilen Österreichs erfuhren beim Schälen, Schneiden und Rühren mit der Expertin, wie sich die evelina-Äpfel zu flaumigen Kuchen und duftigen Desserts verarbeiten lassen. Gelegenheit zum Verkosten gab es reichlich. Im Gespräch mit evelina-Apfelbäuerin Martina Pfingstl erhielten sie auch Einblick in die Arbeit im Obstgarten.

evelina-Botschafterin Eveline Wild

Den Wert aufzeigen, den regionale Produkte wie der evelina-Apfel bieten – das ist das Ziel der im Mai 2019 gestarteten evelina-Kampagne. Eveline Wild, Konditoren-Weltmeisterin, Fernsehköchin, vielfach ausgezeichnete Meister-Patissière und Namensvetterin des Apfels, unterstützt die Initiative für das hochwertige Obst. „evelina ist ein Apfel mit Charakter, ein Allround-Talent. Gerade in der Patisserie ist ein zu süßer Apfel nicht so herausfordernd, da braucht es einen Apfel mit Nuancen“ , so Eveline Wild. Einige evelina-Rezepte finden sich bereits auf der Website von evelina.

evelina – Clubapfel aus der Steiermark

Der Markenapfel wird zu 99 Prozent in der Steiermark und nur von ausgewählten Betrieben angebaut. Die Initiative, die von der AFG (Austrian Fruit Group) gestartet wurde, soll das Bewusstsein für das heimische Obst stärken und die Obstbaubetriebe unterstützen, die nach den Unwettern und Spätfrösten der letzten Jahre starke Ernteeinbußen hinnehmen mussten.

