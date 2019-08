Wahl 19: „Diskussion der Kleinparteien“

Am 1. September um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Insgesamt acht Parteien werden am 29. September 2019 bundesweit auf dem Stimmzettel stehen. Auch die KPÖ und „Der Wandel“ haben es geschafft, die für die Kandidatur in allen Bundesländern erforderlichen Unterschriften zu sammeln. Was sind die Ziele dieser zwei Gruppierungen? Welche Chancen sehen sie für den angestrebten Einzug ins Parlament? Unter der Moderation von Rebekka Salzer (ORF) diskutieren am Sonntag, dem 1. September, um 11.05 Uhr in ORF 2 bei der „Diskussion der Kleinparteien“ Ivo Hajnal (KPÖ) und Fayad Mulla (Der Wandel).

Die traditionellen Vorwahl-„Pressestunden“ im Doppelpack mit den Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten der chancenreichsten Parteien starten dann am 8. September um 11.05 bzw. 12.00 Uhr in ORF 2.

