Über 100 Spiele der UEFA Champions League live und in voller Länge auf DAZN (FOTO)

- DAZN zeigt in Österreich unter anderem das Auswärtsspiel des FC

Salzburg beim SSC Neapel und Salzburgs Heimspiel gegen den

Titelverteidiger FC Liverpool

- Insgesamt 110 von 138 Spielen der UEFA Champions League live und

exklusiv in voller Länge auf DAZN, darunter auch viele Einzelpartien

mit der Beteiligung österreichischer Legionäre in der Gruppenphase

- Der erste Spieltag steigt am 17. und 18. September, unter anderem

mit den Krachern Paris Saint-Germain vs. Real Madrid und Atletico

Madrid vs. Juventus Turin exklusiv in voller Länge auf DAZN

Die Auslosung der Gruppenphase der UEFA Champions League 2019/20 gestern Abend hat dem FC Salzburg extrem attraktive internationale Gegner beschert. Die Fußball-Fans in Österreich können den Kracher des FC Salzburg beim SSC Neapel am 4. Spieltag und das mit Spannung erwartete Heimspiel der Salzburger gegen den Titelverteidiger FC Liverpool am 6. Spieltag live und exklusiv in voller Länge auf DAZN sehen. Zusätzlich dürfen sich Fans auf zahlreiche Spiele weiterer internationaler Top-Clubs auf DAZN freuen, unter anderem gleich am ersten Spieltag das Duell Paris Saint-Germain gegen Real Madrid.

DAZN zeigt auch zahlreiche österreichische Legionäre live

Österreichische Fußball-Fans kommen zudem in den Genuss alle Spiele von Marcel Sabitzer, Konrad Laimer und Stefan Ilsanker mit RB Leipzig sowie fünf von sechs Spielen von Bayer Leverkusen mit Julian Baumgartlinger und Aleksandar Dragovic bei DAZN zu sehen. Alle österreichischen Fans besitzen über DAZN auch die Möglichkeit, die Spiele von David Alaba mit dem FC Bayern München bei den Tottenham Hotspur am 2. Spieltag und bei Roter Stern Belgrad am 5. Spieltag zu verfolgen.

Beim Livesport-Broadcaster laufen ebenfalls vier Partien von Borussia Dortmund live und exklusiv in voller Länge, darunter die mit Spannung erwarteten Matches gegen den FC Barcelona. Auch Fans der internationalen Topteams um Real Madrid, Juventus Turin oder Paris Saint-Germain können ihren Klubs live auf DAZN die Daumen drücken. So zeigt DAZN unter anderem die Kracher zwischen Real Madrid und Paris St. Germain, zwischen Juventus Turin und Atletico Madrid oder zwischen Ajax Amsterdam und

dem FC Chelsea live und exklusiv in voller Länge.

DAZN bleibt erste Anlaufstelle für Champions-League-Fans

DAZN hatte für die Dienstagsspiele am zweiten, vierten und sechsten Spieltag das Erstwahlrecht und zeigt auch in dieser Saison mit insgesamt 110 von 138 Spielen der UEFA Champions League einen Großteil der Begegnungen live und exklusiv in voller Länge, davon alleine in der Gruppenphase 14 von 16 Spielen pro Spieltag. Für alle Fans der UEFA Champions League ist DAZN in Österreich damit auch weiterhin die erste Anlaufstelle.

Thomas de Buhr, Executive Vice President DAZN DACH sagt: "Wir können den österreichischen Fans Spiele des FC Salzburg sowie internationale Spitzenspiele live und exklusiv in voller Länge präsentieren. Zusätzlich zeigen wir einen Großteil der Partien der deutschen Teams rund um die österreichischen Nationalsspieler Alaba, Sabitzer, Laimer, Ilsanker, Baumgartlinger und Dragovic. Die Ergebnisse der Auslosung freuen uns sehr."

Eine Übersicht der UEFA Champions League Spiele, die auf DAZN in Österreich übertragen werden entnehmen Sie der übersichtlichen Grafik im Anhang.

ÜBER DAZN

DAZN ermöglicht es Fans ihren Lieblingssport jederzeit und überall zu erleben. Egal ob zu Hause im Wohnzimmer, unterwegs, zeitversetzt oder im Rückblick: DAZN bietet über 8.000 Livesport-Übertragungen pro Jahr in HD-Qualität und zeigt damit das umfangreichste Sportangebot, das es jemals bei einem einzelnen Anbieter gegeben hat.

