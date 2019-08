ÖVP - T E R M I N E

(KW 36 von 2. September 2019 bis 8. September 2019) Änderungen vorbehalten – nähere Auskünfte unter +43 (1) 40126-602

Wien (OTS) - MONTAG, 2. September 2019

08:30 Klubobmann-Stellvertreterin Abg.z.NR Elisabeth Köstinger nimmt am "Bäuerinnen-Frühstück" teil (Stift St. Georgen, Schloßallee 6, 9313 St. Georgen am Längsee)

17:30 Pressekonferenz mit Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger und LGF Dr. Wolfgang Hattmannsdorfer (Hotel Mader, Stadtplatz 36, 4400 Steyr)

18:00 Klubobmann-Stellvertreterin Abg.z.NR Elisabeth Köstinger nimmt am "Tourismusstammtisch des Kärntner Wirtschaftsbundes" teil (Marko, Seeweg 41, 9122 St. Kanzian am Klopeiner See)

19:00 Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger besucht die ÖVP-Bezirksveranstaltung der Bezirke Steyr, Stey-Land und Kirchdorf (Kubez, Kirchenplatz 12, 4470 Dietach)

19:30 Steiermark-Spitzenkandidatin Abg.z.NR Dr. Juliane Bogner-Strauß nimmt am Funktionärsabend der ÖVP Graz-Umgebung teil (Kirchenwirt, Hitzendorf 6, 8151 Hitzendorf)

21:00 Klubobmann-Stellvertreterin Abg.z.NR Elisabeth Köstinger nimmt am "Public Viewing" anlässlich des Sommergesprächs von Bundesparteiobmann Sebastian Kurz teil (Schifferl, Tesserdorferstraße 140, 9020 Klagenfurt)

DIENSTAG, 3. September 2019

10:00 Bezirks-Pressekonferenz mit Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger und den Bezirken Linz und Linz-Land (Oberösterreichische Volkspartei, Obere Donaulände 7, 4021 Linz)

18:00 "Büroschluss special" mit Landesparteiobmann Mag. Gernot Blümel, MBA (Neue Volkspartei, Arkaden, Lichtenfelsgasse 7, 1010 Wien)

18:00 Klubobmann-Stellvertreterin Abg.z.NR Elisabeth Köstinger nimmt am "Tourismusstammtisch des Kärntner Wirtschaftsbundes" teil (Das Moerisch, Tangern 2, 9871 Seeboden am Millstätter See)

19:00 Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger besucht die ÖVP-Bezirksveranstaltung der Bezirke Linz und Linz-Land (Sumerauerhof, Am Seisberg 32, 4490 St. Florian bei Linz)

MITTWOCH, 4. September 2019

10:00 Nationalratspräsident Mag. Wolfgang Sobotka und Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger nehmen an der Eröffnung der "Rieder Messe" teil (Rieder Messe, Messeplatz 1, 4910 Ried im Innkreis)

10:30 Podiumsdiskussion anlässlich des "Oberösterreich Empfangs" mit Klubobmann-Stellvertreterin Abg.z.NR Elisabeth Köstinger zum Thema "Zukunft Landwirtschaft Klimawandel oder Klimahysterie?" (Rieder Messe, Messeplatz 1, 4910 Ried im Innkreis)

16:00 Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger besucht das "ÖAAB Oberösterreich Herbstfest" (Harrachstraße 12, 4020 Linz)

16:30 Klubobmann-Stellvertreterin Abg.z.NR Elisabeth Köstinger nimmt am "Treffpunkt Bauernzeitung" teil (Rieder Messe, Messeplatz 1, 4910 Ried im Innkreis)

17:00 Tirol-Spitzenkandidatin Dr. Margarete Schramböck nimmt an einer Verteilaktion mit Kandidatinnen und Kandidaten teil (Johannesplatz, 9900 Lienz)

19:00 Podiumsdiskussion des Club alpha mit Steiermark-Spitzenkandidatin Abg.z.NR Dr. Juliane Bogner-Strauß zum Thema "Frau.Macht.Politik – Ansichten und Aussichten auf die Nationalratswahl 2019" (Stubenbastei 12, 1010 Wien)

19:30 Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger besucht die ÖVP-Bezirksveranstaltung der Bezirke Freistadt und Perg (Kulturhaus Bruckmühle, Bahnhofstraße 12, 4230 Pregarten)

Bezirks-Besuchstag von Tirol-Spitzenkandidatin Dr. Margarete Schramböck (Lienz)

DONNERSTAG, 5. September 2019

09:15 Pressekonferenz mit Klubobmann-Stellvertreterin Abg.z.NR Elisabeth Köstinger zum Thema "Land und Leben 2020+ Agenda für die Zukunft der bäuerlichen Familienbetriebe" (Rieder Messe, Messeplatz 1, 4910 Ried im Innkreis)

10:30 Bundesparteiobmann Sebastian Kurz, Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger und Klubobmann-Stellvertreterin Abg.z.NR Elisabeth Köstinger nehmen am "Österreichischen Bauerntag 2019" teil (Rieder Messe, Messeplatz 1, 4910 Ried im Innkreis)

17:00 "Live-Diskussion" der Spitzenkandidaten mit Bundesparteiobmann Sebastian Kurz anlässlich der "Nationalratswahl 2019" (Landestheater Salzburg, Schwarzstraße 22, 5020 Salzburg)

19:00 Podiumsdiskussion mit Tirol-Spitzenkandidatin Dr. Margarete Schramböck zum Thema "Breitband im ländlichen Raum" (Kulturhaus, Kitzbüheler Straße 2, 6370 Reith bei Kitzbühel)

19:30 Nationalratspräsident Mag. Wolfgang Sobotka nimmt an der Eröffnung des "Winzerfest 2019" teil (2170 Poysdorf)

Bezirks-Besuchstag von Steiermark-Spitzenkandidatin Abg.z.NR Dr. Juliane Bogner-Strauß (Leibnitz)

Bezirks-Besuchstag von Tirol-Spitzenkandidatin Dr. Margarete Schramböck (Kitzbühel)

FREITAG, 6. September 2019

15:00 Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger nimmt an der Schlussveranstaltung "Lauter 1er" teil (Rieder Messe, 4910 Ried im Innkreis)

17:00 "Sag's dem Blümel" mit Landesparteiobmann Mag. Gernot Blümel, MBA (huma eleven, Landwehrstraße 6, 1110 Wien)

19:00 Diskussionsveranstaltung mit Klubobmann-Stellvertreterin Abg.z.NR Elisabeth Köstinger zum Thema "… und jetzt frag ich Sie selbst!" des Kärntner Bauernbundes (Kuchling, Griffen 24, 9112 Griffen)

16:00 Podiumsdiskussion der Oberösterreichischen Nachrichten mit Steiermark-Spitzenkandidatin Abg.z.NR Dr. Juliane Bogner-Strauß zum Thema "Wen sollen Frauen wählen, wer macht die beste Politik für Frauen?" (Promenadengalerie, Promenade 23, 4020 Linz)

Bezirks-Besuchstag von Tirol-Spitzenkandidatin Dr. Margarete Schramböck (Schwaz)

SAMSTAG, 7. September 2019

08:15 Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger und Landesobmann LR Max Hiegelsberger nehmen am "Messefrühstück in der Bauernmarkthalle" teil (Rieder Messe, 4910 Ried im Innkreis)

10:00 Nationalratspräsident Mag. Wolfgang Sobotka nimmt an der Eröffnung des "Mittelalterfests Eggenburg" teil (Krahuletzplatz 1, 3730 Eggenburg)

12:00 Klubobmann-Stellvertreterin Abg.z.NR Elisabeth Köstinger nimmt am "Feldkirchner Gulaschfest" teil (Amthof, 9560 Feldkirchen)

12:00 Tirol-Spitzenkandidatin Dr. Margarete Schramböck beim Zielempfang anlässlich der "Seniorenwanderung" (Museum Tirol Bauernhöfe, Angerberg 10, 6233 Kramsach)

13:30 Steiermark-Spitzenkandidatin Abg.z.NR Dr. Juliane Bogner-Strauß besucht das "Brauhaus Puntigam-Unternehmerfest" (Triester Straße 357, 8055 Graz)

17:00 Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger nimmt an der Siegerehrung des "14. Zweibrückenlaufs" teil (Wernstein, 4783 Neuburg am Inn)

20:00 Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger nimmt am "Weinfest Vinum" teil (Hinterstadt, 4840 Vöcklabruck)

Bezirks-Besuchstag von Steiermark-Spitzenkandidatin Abg.z.NR Dr. Juliane Bogner-Strauß (Graz)

SONNTAG, 8. September 2019

10:00 Klubobmann-Stellvertreterin Abg.z.NR Elisabeth Köstinger nimmt am "Erntedankfest 2019" der Jungbauern teil (Augarten, 1020 Wien)

18:00 Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger besucht das "Landespflügen der Landesjugend Oberösterreich" (Fasthub 7, 4721 Altschwendt)

Bezirks-Besuchstag von Steiermark-Spitzenkandidatin Abg.z.NR Dr. Juliane Bogner-Strauß (Hartberg)

