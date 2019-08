„Hohes Haus Spezial“ über die „Baustelle Parlament“

Am 1. September um 12.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Diese Spezialausgabe des ORF-Parlamentsmagazins „Hohes Haus“, präsentiert von Patricia Pawlicki, am Sonntag, dem 1. September 2019, um 12.00 Uhr in ORF 2, sieht sich die „Baustelle Parlament“ näher an.

Die Ringstraße ist die Visitenkarte der Bundeshauptstadt Wien. Das bedeutendste Gebäude an dieser Prachtstraße und ein besonderes architektonisches Juwel ist das Parlamentsgebäude von Theophil Hansen. Seit zwei Jahren wird das zentrale Gebäude der österreichischen parlamentarischen Demokratie generalsaniert, modernisiert und umgebaut. Die Abgeordneten werden nach Rückübersiedlung in das Hohe Haus zeitgemäße Arbeitsbedingungen vorfinden, das Haus wird attraktivere Angebote für Besucherinnen und Besucher bieten, es werden neue Räume in den Dachgeschoßen für Büros und Gastronomiebetrieb erschlossen und das Haus wird hinsichtlich Erdbebensicherheit ertüchtigt. Claus Bruckmann und Fritz Jungmayr haben ein „Hohes Haus Spezial“ über die wichtigste Baustelle der Republik gestaltet.

