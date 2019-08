SPÖ-Termine von 2. August bis 8. August 2019

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 2. September 2019:

11.00 Uhr SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda und SPÖ-Wahlkampfleiter Christian Deutsch präsentieren die zweite Plakatwelle der SPÖ für die Nationalratswahl am 29. September (SPÖ-Bundesgeschäftsstelle, Löwelstraße 18, 1010 Wien).

17.30 Uhr Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures hält bei einem Wahlkampf-Event der SPÖ Simmering eine Rede (SimmCity, Festsaal im EKAZent, Simmeringer Hauptstraße 96a, 1110 Wien).

18.30 Uhr SPÖ-Spitzenkandidatin Pamela Rendi-Wagner nimmt an einer Podiumsdiskussion (veranstaltet von der IKG Wien, der Jüdischen Österreichischen Hochschüler und des Jüdischen Stadtmagazin WINA) der SpitzenkandidatInnen der wahlwerbenden Parteien zum Thema „Die Nationalratswahl und jüdisches Leben in Österreich“ teil (Gemeindezentrum der IKG Wien, Seitenstettengasse 4, 1010 Wien).

DIENSTAG, 3. September 2019:

18.30 Uhr Anlässlich der kommenden Nationalratswahl nimmt SPÖ-Spitzenkandidatin Pamela Rendi-Wagner an der ersten Ö1-Diskussionsrunde „Klartext“ mit den SpitzenkandidatInnen aller im Parlament vertretenen Parteien und der Grünen teil (ORF-RadioKulturhaus; live auf Ö1 und ORF III).

19.00 Uhr SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda nimmt anlässlich der Nationalratswahl 2019 an einer Diskussionsrunde zum Thema „Die Zukunft der Baukultur in Österreich“ (eine Veranstaltung der Plattform Baukulturpolitik in Kooperation mit dem Az W) teil (Az W Architekturzentrum Wien, Museumsplatz 1, 1070 Wien).

MITTWOCH, 4. September 2019:

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Genial dagegen“, kuratiert von Robert Misik, hält der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig zum 150. Geburtstag von Karl Seitz einen Festvortrag „Karl Seitz – Baumeister des Roten Wien“. Nähere Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/y282qf79 (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

20.15 Uhr SPÖ-Spitzenkandidatin Pamela Rendi-Wagner nimmt im Rahmen der ORF-Sendung „Wahl 19 – Die Duelle“ an einer TV-Konfrontation mit dem Spitzenkandidaten der Grünen Werner Kogler und einer TV-Konfrontation mit dem FPÖ-Politiker Herbert Kickl teil (ORF 2).

DONNERSTAG, 5. September 2019:

17.00 Uhr SPÖ-Spitzenkandidatin Pamela Rendi-Wagner nimmt an einer Diskussion anlässlich der Nationalratswahlen teil. Die Veranstaltung der „Salzburger Nachrichten“ gemeinsam mit den Bundesländerzeitungen und der „Presse“ wird live auf www.sn.at übertragen.

19.00 Uhr SPÖ-Abgeordneter Jan Krainer nimmt im Rahmen der Veranstaltungsreihe „UNIQUE talk“ an einer Diskussion zum Thema „Steuerpolitik“ teil (Wiener Ringturm, Schottenring 30, 1010 Wien).

20.15 Uhr SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda bei der Diskussion „Wahl 19“ der Runde der Generalsekretäre und Wahlkampfmanager auf ORF III.

FREITAG, 6. September 2019:

16.00 Uhr Anlässlich der Nationalratswahlen 2019 tourt SPÖ-Bundesparteivorsitzende und Spitzenkandidatin Pamela Rendi-Wagner mit der #ROTshow durch insgesamt vier Städte und ist zu Gast in Korneuburg (Hauptplatz, 2100 Korneuburg).

ca. 17.30 Uhr Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures nimmt an der Präsentation der WahlkreiskandidatInnen aus den Bezirken 13, 14, 15 und 23 teil (Heuriger Weindorfer, Maurer Lange G. 37, in 1230 Wien).

18.00 Uhr SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr nimmt im Rahmen der Veranstaltungsreihe „UNIQUE talk“ an einer Diskussion zum Thema „Klimapolitik“ teil (Wiener Ringturm, Schottenring 30, 1010 Wien).

SAMSTAG, 7. September 2019:

11.00 Uhr Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures besucht das Parkfest im Park Am Hundsturm (1050 Wien).

15.00 Uhr Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures besucht das FSG-Penzing Casinoparkfest 2019 „100 Jahre demokratische Mitbestimmung“ (Linzerstraße 297/Ecke Hochsatzengasse vor dem Casinopark, 1140 Wien).

ca.16.30 Uhr Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures besucht den Jedleseer Kirtag (Anton Bosch Gasse/Lorettowiese, 1210 Wien).

SONNTAG, 8. September 2019:

11.00 Uhr Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures besucht das Benefizfußballspiel ASV 13 gegen SK Rapid Wien anlässlich des 80. Geburtstages von Bundespräsident a.D. Dr. Heinz Fischer (ASV 13 Platz, Linienamtsgasse 7, 1130 Wien).

15.30 Uhr Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures besucht das Familienfest der Wiener Kinderfreunde anlässlich des Tag des Kindes in Liesing (Park „In der Wiesen“, Anton-Baumgartner-Straße 127, Wiese bei Alma-Seidler-Weg).

Anschließend besucht die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures das 9. Buskers Festival Wien (Wiener Karlsplatz).

20.15 Uhr SPÖ-Bundesparteivorsitzende und Spitzenkandidatin Pamela Rendi-Wagner zu Gast in der PULS 4 Wahlarena (PULS 4).

