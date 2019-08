FPÖ-Hafenecker: „Haselsteiners Agitation nimmt pathologische Züge an“

„Finanzielle Probleme der Westbahn nicht Schuld der Verkehrsminister“

Der freiheitliche Generalsekretär und FPÖ-Verkehrssprecher Christian Hafenecker ist fassungslos über die Einmischung von Westbahn-Besitzer und NEOS-Financier Hans-Peter Haselsteiner in den laufenden Wahlkampf: „Seine Agitation nimmt schön langsam pathologische Züge an. Die heute via Westbahn vorgebrachten Vorwürfe entbehren jeder Grundlage - das wusste Haselsteiner freilich schon vorher, trotzdem nützt er jede Chance, um der FPÖ Schaden zuzufügen. Schon im Bundespräsidenten-Wahlkampf lieferte er mit der ‚Kommt Hofer, kommt Öxit‘ - Kampagne den Tiefpunkt der Wahl-Auseinandersetzung.“

„Die STRABAG ist einer der größten Profiteure öffentlicher Aufträge. In einem Interview mit dem ‚trend‘ hat Haselsteiner bereits im Mai bestätigt, dass er keinerlei Benachteiligung bei Staatsaufträgen erkennen konnte. Ich rate ihm daher, sich in nobler Zurückhaltung zu üben und sich generell von der Politik fernzuhalten. Seine Spenden an eine Parlamentspartei von homöopathischer Größe sind kein guter Stil - die kurz vor Inkrafttreten des neuen Parteiengesetzes getätigte Großspende an die NEOS erst recht nicht“, so Hafenecker.

Der freiheitliche Verkehrssprecher erinnert Haselsteiner bei dieser Gelegenheit daran, dass die finanziellen Probleme nicht die Schuld der Ex-Verkehrsminister Norbert Hofer, Jörg Leichtfried oder Alois Stöger, sondern woanders zu suchen seien: „Norbert Hofer war übrigens der erste Verkehrsminister, welcher der Westbahn einen Besuch abgestattet hat. Die Gesprächsbasis zwischen Hofer und Westbahn-Geschäftsführer Erich Forstner war übrigens sehr gut. Seinen heutigen Auftritt im Auftrag von Haselsteiner nehme ich Dr. Forstner nicht übel - ich kann verstehen, unter welchem Druck dieser steht, betonte der freiheitliche Generalsekretär.

