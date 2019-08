ORF SPORT + mit US Open, Ruder-WM und Judo-WM

Weiters am 31. August und 1. September: Handball Liga Austria, Kanu Slalom Weltcup und Eishockey Champions League

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 31. August 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von den Tennis US Open (Match of the day 6, Spiel wird kurzfristig festgelegt, Highlights Match of the day 5 um 8.00 Uhr), von der Ruder-WM Linz-Ottensheim 2019 um 9.10 Uhr, vom spusu-Handball-Liga-Austria-Spiel Sparkasse Schwaz – Bregenz um 18.00 Uhr, vom ICF Kanu Slalom Weltcup in Markkleeberg zeitversetzt um 20.15 Uhr und von der Judo-WM Tokio 2019 zeitversetzt um 21.15 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr, die Höhepunkte von „Kärnten Läuft“ 2019 um 22.45 Uhr und das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 22.55 Uhr.

Die Live-Übertragungen von den Tennis US Open (Match of the day 7, Spiel wird kurzfristig festgelegt, Highlights Match of the day 6 um 8.00 Uhr), von der Ruder-WM Linz-Ottensheim 2019 um 10.10 Uhr, vom Eishockey-Champions-League-Spiel Vienna Capitals – Djurgarden Stockholm um 19.20 Uhr und die Judo-WM Tokio 2019 zeitversetzt um 22.00 Uhr sowie die Höhepunkte vom Kanu-Slalom-Weltcup in Markkleeberg um 18.30 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 1. September.

Die Ruder-Weltmeisterschaft 2019 geht noch bis 1. September in Linz-Ottensheim über die Bühne. Bei dieser WM werden auch die Quotenplätze für die Olympischen Spiele 2020 vergeben. Kommentator ist Peter Brunner, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Bernd Wakolbinger.

Zum Auftakt der spusu Handball Liga Austria empfängt Sparkasse Schwaz am 31. August Rekordmeister Bregenz. Kommentatorin ist Ulrike Schwarz.

Vierte Station im ICF Kanu Slalom Weltcup 2019 ist von 30. August bis 1. September Markkleeberg in Deutschland. Kommentator ist Michael Berger. (ORF-TVthek live von 12.00 bis 13.15 Uhr)

Die Judo-Weltmeisterschaft 2019 findet noch bis 1. September in Tokio statt. 841 Judoka aus 147 Nationen kämpfen um die Medaillen. Kommentator ist Dieter Helbig, an seiner Seite als Kokommentatorin fungiert Hilde Drexler. (ORF-TVthek live von 12.00 bis 14.30 Uhr)

Die US Open, das vierte Grand-Slam-Turnier der Saison, wird 2019 bis 8. September ausgetragen. ORF SPORT + überträgt das Spiel des Tages jeweils live. Dieses Spiel wird kurzfristig ausgewählt. Ebenfalls live in ORF SPORT + zu sehen sind die beiden Semifinalspiele der Herren, ein Semifinale der Damen sowie beide Finalspiele. Kommentator ist Oliver Polzer, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Alexander Peya.

Österreich ist in der Champions Hockey League 2019/20 mit den Graz 99ers, den Vienna Capitals und dem EC KAC Klagenfurt vertreten. Die Vienna Capitals treffen in Gruppe F auf die Adler Mannheim (Deutschland), auf Djurgarden Stockholm (Schweden) und auf GKS Tychy (Polen). Kommentator ist Michael Berger, für Analysen sorgt Peter Znenahlik.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

