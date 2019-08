Blümel/Mahrer: Neue Volkspartei Wien plädiert für mehr Schulwegsicherheit

Einsatz von Parkraumüberwachungsorganen der Stadt Wien bei zusätzlichen Schulwegsicherungspunkten – Effiziente Geschwindigkeitskontrollen vor Schulen

Wien (OTS) - Im Rahmen eines Fototermins präsentierte der Landesparteiobmann der neuen Volkspartei Wien Gernot Blümel gemeinsam mit Sicherheitssprecher Karl Mahrer zehn Punkte für mehr Schulwegsicherheit in Wien. „Rot-Grün muss bei Maßnahmen zur Schulwegsicherung schneller und effizienter vorgehen, aber auch neue Wege beschreiten“, so Gernot Blümel. 2018 gab es in Wien 88 Schulwegunfälle von 6- bis 15-Jährigen. Das bedeutet, dass etwa jeden zweiten Schultag ein Unfall am Schulweg auf Wiens Straßen passiert. Darüber hinaus gab es heuer bereits tödliche Unfälle von Schulkindern. „Schulwegunfälle sind keine Frage des Schicksals, sondern eine Frage der Umsicht, Weitsicht und Einsicht aller Verkehrsteilnehmer – aber auch der verantwortlichen Politiker“, so Blümel. Die neue Volkspartei Wien präsentiert deshalb ein 10-Punkte-Programm zur Schulwegsicherung. Demnach sollen Parkraumüberwachungsorgane der Stadt Wien zur Sicherung von Schulwegsicherungspunkten und Fußgängerübergängen eingesetzt werden.

„Schulen treten immer wieder an die Polizei mit Wünschen zur Sicherung von weiteren und zusätzlichen Schulwegkreuzungen heran. Denen kann aber oft aufgrund von Personalmangel nicht nachgekommen werden. Hier könnte die Stadt mit dem Einsatz von Parkraumüberwachungsorganen unterstützen“, so Mahrer. Darüber hinaus gelte es, effiziente und möglichst flächendeckende Geschwindigkeitskontrollen vor Schulen und Schulschutzwegen im Rahmen einer massiven Aufstockung von mobilen Geschwindigkeitsüberwachungsboxen durch die Stadt Wien zu gewährleisten. „Zwar haben wir vor nahezu allen Schulen in Wien 30er-Zonen, allerdings können diese nicht mit ausreichend mobilen Geschwindigkeitsüberwachungsboxen kontrolliert werden. Derzeit sind weniger als zehn solcher Boxen im Einsatz, das ist definitiv zu wenig und zu wenig effektiv. Die Stadt muss für eine massive Aufstockung sorgen, um eine Einhaltung der 30er-Zonen vor Schulen zu gewährleisten“, so Mahrer.

Darüber hinaus brauche es schnellere Investitionen in bauliche Maßnahmen wie etwa den Ausbau von Elternhaltestellen vor Schulen, eine bessere Ausstattung von Schutzwegen, Entschärfungen von toten Winkeln an Kreuzungen, separate Fußgängerampeln und den Ausbau und die Erweiterung von Schulwegtrainings und Schulweg-Checks für Schulanfänger im Rahmen der Verkehrserziehung unter Nutzung der Initiative GEMEINSAM SICHER.

Zwtl.: 10 Punkte für mehr Schulwegsicherheit

Einsatz von Parkraumüberwachungsorganen der Stadt Wien zur Sicherung weiterer von den Schulen gewünschten Schulwegsicherungspunkten.

Effiziente und möglichst flächendeckende Geschwindigkeitskontrollen vor Schulen und Schulschutzwegen im Rahmen einer massiven Aufstockung von mobilen Geschwindigkeitsüberwachungsboxen durch die Stadt Wien.

Ausbau der Elternhaltestellen – „Kiss & Ride-Plätzen“ – auf der Straßenseite der Schule zum Aus- und Einsteigen der Kinder.

Verlegung von Bus-Haltestellen näher zu den Schulen, um zusätzliche Fahrbahnüberquerungen möglichst zu vermeiden.

Ausbau von weiteren Querungshilfen an stark frequentierten oder breiten Straßen, wie Mittelinseln, Gehwegvorziehung, Ampeln.

Ausstattung der Schutzwege vor Schulen mit in den Boden eingelassenen Blinklichtern.

Entschärfung der „Tote Winkel“-Problematik an Kreuzungen, durch Versetzung von Schutzwegen möglichst weit weg von den Kreuzungen sowie ortsfeste Spiegeln und Lichtzeichen für Radfahrer.

Breitere Gehwege, wo es baulich möglich ist.

Auf ampelgeregelten Kreuzungen im Bereich vor Schulen separate Schaltung der Fußgängerampeln.

Ausbau und Erweiterung von Schulwegtrainings und Schulweg-Checks für Schulanfänger im Rahmen der Verkehrserziehung unter Nutzung der Initiative GEMEINSAM SICHER.

Bilder vom Fototermin finden Sie hier

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

Michael Ulrich, MSc

Leitung Kommunikation & Presse

+43 650 6807609

michael.ulrich @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien/