ÖH BOKU: Protestaktion - Klimakrise beschränken, nicht Studierende!

Scharfe Kritik an Zugangsbeschränkungen für Zukunftsstudium- Sozial selektiv Aufnahmeprüfung muss zurückgenommen werden.

Wien (OTS) - An der Universität für Bodenkultur (BOKU) findet heute Freitag zum ersten Mal der umstrittene und erst 2019 eingeführte Aufnahmetest für das Bachelorstudium Umwelt- und Bioressourcenmanagement (UBRM) statt. Angesichts der Klimakrise protestierte die Hochschüler*innenschaft an der BOKU mit einer Aktion gegen die Zugangsbeschränkung des Zukunftsstudiums.



„Gerade in Zeiten der Klimakrise brauchen wir Klimaschutz in allen Lehrveranstaltungen und keine Zugangsbeschränkung in einem Zukunftsstudium wie Umwelt- und Bioressourcenmanagement. Wir sollten die Klimakrise beschränken, nicht Studierende" , so Hannah Streinesberger vom ÖH BOKU Vorsitzeam*. "Statt sozialer Hürden braucht es insbesondere endlich mehr Geld für Studien, die sich Umwelt- und Klimathemen widmen, und eine echte Orientierungsphase für Studierende! , fordert Streinesberger.



"Die Zugangsbeschränkung halbiert die Anzahl der Studienanfänger*innen auf 280 Plätze, bringt aber keinerlei Verbesserungen. Weder wird dadurch das Betreuungsverhältnis verbessert, noch wird die Prüfungsaktivität von Studierenden erhöht" , ergänzt Maria Lorbek von der Studienvertretung UBRM. "Die aufgewendeten Ressourcen könnten viel besser für Studierende eingesetzt werden, indem etwa durch verbesserte Eingangsvorlesungen oder eine Überarbeitung der STEOP mehr Orientierung geboten wird" , führt Lorbek weiter aus.



Für die ÖH BOKU steht fest, dass die Ausfinanzierung der Hochschulen nicht länger ein leeres Versprechen bleiben darf. „Die nächste Regierung ist klar gefordert, endlich ausreichend Mittel für ein gutes Studium bereitzustellen. Aber auch unser Rektorat darf sich nicht länger aus der Verantwortung ziehen und muss die vorhandenen Zugangsbeschränkungen zurücknehmen" , betonen Streinesberger und Lorbek. "Als ÖH BOKU sehen wir jedenfalls nicht zu, wie schrittweise der Zugang zu allen Studienrichtungen beschränkt und damit der freie Hochschulzugang begraben wird!"



* Das ÖH-Vorsitzteam wird aktuell von Hannah Streinesberger (bagru*GRAS*boku) und Johannes Schützenhofer sowie Timon Kalchmayr (FL BOKU) gestellt.



Fotos der Aktion stehen unter folgendem Link zur Verfügung:



