Costa Cordalis - "Feuer der Nacht" (feat. Lucas Cordalis) - unveröffentlichter Song der Schlagerlegende (FOTO)

München (ots) - Bisher unveröffentlichter Song von Costa Cordalis

- Musikalische Unterstützung von Sohn Lucas

- Single ab Freitag, 30. August 2019, digital auf allen Kanälen

erhältlich

Auch nach seinem Tod bleibt Costa Cordalis ein Teil deutscher Musikgeschichte: Mit "Feuer der Nacht" lässt der Musiker, der bis zuletzt begeistert an seiner Musik gearbeitet hat, Schlagerherzen höherschlagen und wird dabei von Sohn Lucas unterstützt. Der Song erscheint am 30. August 2019 bei EL CARTEL MUSIC im Vertrieb von Polydor/Island und ist digital auf allen Kanälen erhältlich.

Costa Cordalis sorgt mit "Feuer der Nacht" für Gänsehaut. Der in diesem Jahr überraschend verstorbene Schlagerbarde arbeitete bis zuletzt an Projekten - so auch mit Sohn Lucas (52). Nun erscheint ein bisher unveröffentlichter Song im familiären Duett. Fans haben so die Chance, dem bekannten Schlagersänger noch einmal nah zu sein.

Der Song, den er zusammen mit seinem Sohn komponiert und produziert hat, handelt von Costas inniger Liebe zu einer Frau, seinem Feuer der Nacht. Mit modernen Elementen unterlegt, garantiert das Lied emotionale Momente auf jedem Schlagerevent.

Am Montag, 2. September 2019 wird zudem im Doku-Special "Daniela und Lucas - Erinnerungen an Costa" bisher exklusives und unveröffentlichtes Material der Schlagerlegende zu sehen sein. "Mein Vater stand fast sein ganzes Leben auf der Bühne und er hat es geliebt. Mit der Sondersendung ermöglichen wir ihm einen letzten öffentlichen Auftritt", so sein Sohn Lucas Cordalis.

Die Single erscheint am 30. August 2019 bei EL CARTEL MUSIC im Vertrieb von Polydor/Island.

