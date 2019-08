22. Bezirk: „Festl“ mit Franky Irza am Samstag im Stadl

Wien (OTS/RK) - Der Kultur-Verein „Kulturfleckerl Eßling“ feiert alljährlich ein „Fleckerl Festl“ in der Veranstaltungsstätte „Kultur-Stadl Eßling“ (22., Eßlinger Hauptstraße 96). Für das heurige Beisammensein am Samstag, 31. August, hat die rührige Vereinsobfrau, Angela Hannappi, das Musik-Trio „Franky Irza & Orientierungslos“ verpflichtet. Die Einladung richtet sich an den bestehenden „Fleckerl“-Kreis und an Personen, die an einem Vereinsbeitritt interessiert sind und den Jahresbeitrag in der Höhe von 15 Euro vor Ort bezahlen. Für die gute Bewirtung der alten und neuen Vereinsangehörigen wird gesorgt. Beginn ist um 19.00 Uhr. Auskunft und Anmeldung: Telefon 0699/180 646 40.

Mitglieder der Vereinigung „Kulturfleckerl Eßling“ erhalten regelmäßig die Veranstaltungsvorschau „Impulse“ und werden bei der Vergabe von Zählkarten für künftige Kultur-Termine (Musik, Literatur, Malkunst, etc.) bevorzugt. Beim anstehenden „Festl“ interpretieren Franky Irza (Gitarre, Gesang, Harp) sowie Trude Irza (Gesang) und Herbert Freitag (Bass) kraftvolle Rock- und Funk-Rhythmen, Chicago-Blues-Stücke plus eigene Kompositionen. Informationen zu den nächsten Projekten und Reservierungen via E-Mail: kultur@kulturfleckerl.at.

Allgemeine Informationen:

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse