Umfrage bestätigt: Unternehmer brauchen Bürokratieabbau und Entlastung

Egger: Neue Steuern sind der falsche Weg – gegen trübende Konjunktur brauchen Betriebe Bürokratieabbau und Entlastungen!

Wien (OTS) - „Jetzt haben wir es schwarz auf weiß. Was unsere Unternehmer angesichts einer trübenden Konjunktur brauchen, ist eine Fortsetzung unserer Wirtschaftspolitik. Während Deutschland in die Rezession zu kippen droht, haben wir in Österreich noch genug Handlungsspielraum. Den dürfen wir nicht mit Diskussionen über neue Steuern verschwenden“, so WB-Generalsekretär Kurt Egger anlässlich der aktuellen Umfrage der Wirtschaftskammer Österreich. Diese wurde vom Market-Institut unter 1000 Unternehmern durchgeführt.

Demnach sind drei Viertel der Unternehmer mit der Entwicklung des Standorts der letzten zwei Jahre zufrieden. „Hier hat die Bundesregierung mit Sebastian Kurz als Kanzler gute Arbeit für den Wirtschaftsstandort Österreich geleistet. Umso wichtiger ist es auch, die geplante Steuerreform noch vor der Wahl umzusetzen. Das wäre ein wichtiges Zeichen für alle Leistungsträger in Österreich“, ist sich Egger sicher.

Am wichtigsten ist für Unternehmer u.a. der Bürokratieabbau (97%), die Sicherung des Fachkräftebedarfs (91%), sowie die Senkung der Einkommensteuer und der Lohnnebenkosten (88%). „Angesichts aktueller Diskussionen wird oft vergessen, dass Österreich noch immer ein Spitzensteuerland ist. Wenn wir International weiter wettbewerbsfähig bleiben wollen, müssen wir handeln. Das bedeutet: Runter mit den Steuern und Bürokratie abbauen. Neue Vermögens- und Erbschaftssteuern, wie sie die SPÖ derzeit fordert, gefährden hingegen unseren Standort und Arbeitsplätze“, so Egger abschließend.

