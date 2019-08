Neuer Nationalbankgouverneur Robert Holzmann im Ö1-„Journal zu Gast“ am 31.8.

Wien (OTS) - Der neue Nationalbankgouverneur Robert Holzmann ist am Samstag, den 31. August bei Volker Obermayr „Im Journal zu Gast“ im „Mittagsjournal“ ab 12.00 Uhr auf Österreich 1. In seinem ersten Interview als Chef der Notenbank spricht Holzmann über sein Verhältnis zur FPÖ, seine Positionierung im EZB-Rat und den Reformbedarf in Österreich.

