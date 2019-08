FPÖ-Hafenecker: „Erhalt unseres Bargeldes ist eine wichtige Grundvoraussetzung für freie Bürger“

„Wir Freiheitliche wollen, dass der Erhalt des Bargeldes in unserer Verfassung garantiert wird“

Wien (OTS) - „Der Vorstoß des neuen Gouverneurs der Österreichischen Nationalbank (OeNB) Dr. Robert Holzmann, in dem dieser die Wichtigkeit unseres Bargeldes untermauert, ist ein gutes Signal an unsere Bürger und für unsere individuelle Freiheit“, so heute der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker.

„Bargeld ist für uns alle von großer Bedeutung, es ist nicht nur für die Privatsphäre des Einzelnen wichtig, sondern ganz besonders auch für Menschen, welchen die Möglichkeit elektronischer Zahlungsmittel verwehrt bleibt. Trotz der sehr erfreulichen Aussagen Holzmanns, fordern wir Freiheitliche weiter, dass der Erhalt des Bargeldes in unserer Verfassung garantiert wird“, betonte Hafenecker.

