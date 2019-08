Wölbitsch: Wien braucht eine neue Gründerzeit

Unterstützung für Forderung der Wirtschaftskammer Wien, Wirtschaft als Pflichtfach in der Schule einzuführen – mit Schwerpunkt „Entrepreneurship Education“

Wien (OTS) - Unterstützung für die Forderung der Wirtschaftskammer Wien nach einem Pflichtfach Wirtschaft in der Schule kommt von Stadtrat Markus Wölbitsch. „Das Wissen über grundlegende wirtschaftliche Vorgänge und Zusammenhänge sind die notwendige Basis für ein eigenständiges und selbstständiges Leben von jungen Menschen. Darüber hinaus braucht auch eine Volkswirtschaft selbstbewusste und mündige Bürgerinnen und Bürger, die die Fähigkeit haben, Ideen in die Tat umzusetzen, mit Kreativität und Innovation an Sachen heranzugehen, Projekte zu planen, durchzuführen und Ziele mit einer notwendigen Portion Unternehmergeist und Risikofreude zu erreichen“, so Wölbitsch.

Die neue Volkspartei Wien fordert deshalb auch für alle Wiener Schulen einen Schwerpunkt in „Entrepreneurship Education“ – flächendeckend und systematisch von der Volksschule bis in die Oberstufe umgesetzt. „Das bedeutet einen hochprofessionellen, altersadäquaten Unterricht in unternehmerischem Denken und Handeln, der die Entwicklung bestimmter Werte, Haltungen und Qualifikationen fördert, die eine neue Gründerzeit in Wien unterstützen“, so der Stadtrat.

„Entrepreneurship-Kompetenzen entstehen nicht erst im Berufsleben, sondern entwickeln sich meist bereits in frühen Phasen der Sozialisation. Je früher man ansetzt, desto besser“, so Wölbitsch und weiter: „Der Mehrwert bei den Schülerinnen und Schülern liegt in der Stärkung des Selbstwertgefühls und des Selbstvertrauens, dem Glauben an die eigene Idee, der Förderung von Teamarbeit, Eigeninitiative, Kreativität und vernetztem Denken.“

