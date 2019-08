AVISO: Benefiz-Fußballspiel des ASV 13 gegen den SK Rapid Wien

Sonntag, 8. September 2019 ab 11 Uhr

Wien (OTS/SPW-K) - Die Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich zu dem Benefiz-Fußballspiel „ASV 13 gegen SK Rapid Wien“ am Sonntag, den 8. September 2019, eingeladen.

Sportfans dürfen sich dieses Ereignis keinesfalls entgehen lassen: Der Hietzinger Fußballverein ASV 13 fordert am Sonntag, den 8. September 2019, den österreichischen Rekordmeister SK Rapid Wien zu einem Benefiz-Fußballspiel heraus. Der Showdown findet bei freiem Eintritt am Sportplatz des ASV 13 in der Linienamtsgasse 7 statt.

Initiiert wurde das Fußballmatch vom Wiener Landtagsabgeordneten Gerhard Schmid (SPÖ) anlässlich des 80. Geburtstags des Bundespräsidenten a.D. Heinz Fischer. Fischer, der in seiner Jugend selbst beim ASV Hietzing gespielt hat, ist auch begeisterter Rapid-Fan und damit beiden Mannschaften sehr verbunden. Das Fußballmatch ist ein Geschenk an den langjährigen Hietzinger Mandatar und die Idee des SPÖ-Abgeordneten Gerhard Schmid sowie der Hietzinger Freundinnen und Freunde, die dem Jubilar hierfür einen Gutschein überreicht haben.

Umrahmt wird das Spiel von einem besonderen Fest mit Musik und kulinarischen Schmankerln. Das Rahmenprogramm findet von 10 bis 14 Uhr statt. Der Eintritt ist frei. Der Anpfiff ist um 11 Uhr.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer werden um eine Spende gebeten, die den von Margit Fischer unterstützten Projekten für das SCIENCE CENTER NETWORK zugutekommt.





Datum: 08.09.2019, 11:00 Uhr

Ort: Sportplatz ASV 13

Linienamtsgasse 7 , 1130 Wien , Österreich

