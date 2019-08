Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal: Freue mich, dass das Rabenhof Theater seine Türen für BewohnerInnen des Gemeindebaus öffnet

Theaterfieber im Gemeindebau: Das Rabenhof Theater lädt BewohnerInnen des Gemeindebaus am 5. September zum Tag der offenen Tür

Wien (OTS) - Das Rabenhof Theater befindet sich in einem Gemeindebau im 3. Wiener Bezirk. Auch damit in Zukunft noch mehr BewohnerInnen des Hofes den Weg ins Theater finden, organisiert wohnpartner gemeinsam mit Theaterdirektor Thomas Gratzer am 5. September einen exklusiven Tag der offenen Tür. „Kunst, Kultur und Gemeindebau verbinden eine lange, stolze Tradition, die mit dem Tag der offenen Tür eine sehr schöne Fortsetzung findet“, freut sich Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal.

Das Programm ist bestens geeignet, um die BesucherInnen nachhaltig fürs Theater zu gewinnen. Los gehts mit einer Führung, wobei auch der Backstage-Bereich nicht ausgespart wird. Danach erfolgt eine Präsentation der Höhepunkte der neuen Theatersaison und anschließend steht Direktor Thomas Gratzer mit seinem Team für einen lockeren Austausch zur Verfügung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, für Rückfragen steht das wohnpartner-Team sehr gerne zur Verfügung (01/24503-11080). Für das leibliche Wohl der Gäste ist gesorgt.

Programm:

17:00 Uhr: Einlass

18:00 Uhr: Führung durch das Theater

18:30 Uhr: Präsentation der Theaterhöhepunkte der neuen Saison und Gespräche mit dem Theaterdirektor und den MitarbeiterInnen des Rabenhofs.

20:00 Uhr: Abschluss

Über wohnpartner

Gemeinsam mit den BewohnerInnen entwickeln die rund 150 wohnpartner-MitarbeiterInnen, an 26 Standorten vielfältige Initiativen, um das Zusammenleben und die gute Nachbarschaft im Wiener Gemeindebau zu fördern und weiter zu verbessern. Darunter sind die Begrüßungs-Initiative „Willkommen Nachbar!“, der 1. Wiener Gemeindebauchor oder die BewohnerInnen-Zentren. Zudem vermittelt wohnpartner bei Konflikten und führt kostenlos Mediationen durch.

www.wohnpartner-wien.at

Tag der offenen Tür im Rabenhof Theater

Datum: 05.09.2019, 17:00 - 20:00 Uhr

Ort: Rabengasse 3, 1030 Wien, Österreich

