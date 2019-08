Jetzt noch schnell die letzten Sommertage am CopaBeach genießen!

Wien (OTS) - Nach Büroschluss mit der U-Bahn zur Abkühlung in die Neue Donau! Danach einen Cocktail oder selbstgemachte Limo zu einem der romantischsten Sonnenuntergänge Wiens genießen. Oder den eigenen Picknickkorb auspacken und die Annehmlichkeiten von Wiens neuestem Stadtstrand gänzlich kostenfrei erfahren. Das alles ermöglicht der neue CopaBeach, der seit Juni den Wienerinnen und Wienern im Vollbetrieb auf 41.000 m² zur Verfügung steht.

„Im Gegensatz zu anderen Bundesländern, setzt Wien konsequent auf die Öffnung von Flächen am Wasser, wie in den letzten Jahren mit dem ArbeiterInnenstrand oder der Strombucht“, so Umweltstadträtin Ulli Sima, „der neue CopaBeach ist ein weiterer wichtiger Baustein, damit den Wienerinnen und Wienern ausreichend Erholungsraum am Wasser kostenfrei zur Verfügung steht. Und das in nur 6 Minuten vom Stephansplatz via U1 erreichbar!“ Der Urlaub zum Nulltarif mit Liegewiesen, Sandstrand, Duschen und Trinkbrunnen kommt auch gut an: Neben den Wienerinnen und Wienern, die hier Erholung und Abkühlung an heißen Tagen suchen, kommen auch viele Touristen an den CopaBeach sowie viele „Stammgäste“ aus der Donaucity.

Bunte Mischung an Gastronomen und Gastronominnen am CopaBeach

Figar geht Baden: Leichte asiatische Küche mit Quinoa Bowls und Sommersalaten, dazu hausgemachte Limonaden, diverse Spritzer-Variationen und ausgewählte Cocktails. www.figar.net

Cocobello: Neben Cocktails eigene Limonaden, Milk Shakes, Smoothies und Kaffee.

Super Food Deli: Gesunder Genuss mit gutem Gewissen – dazu veganes Eis und Fruit Juices.

Havana Bar: Cocktails und hausgemachte Erfrischungsgetränke sowie ku­banische und karibische Snacks.

Krokodü: Handgemachte Snacks mit Zutaten von lokalen Produzenten (Bosna!).

Daily Deli Beach: Burger-, Sandwich-Variationen und Salate.

Wiki Wiki Poke: Tolle hawaiianische Küche inklusive fröhlich-hawaiianischem Lebensgefühl.

Donaufrische: Kaffee und Kuchen, dazu Long Drinks, Bier und Wein.

Rembetiko & Mar y Sol: Die Klassiker am CopaBeach, das beliebte griechische Restaurant und der feurige Mexikaner direkt am Wasser.

X-Rent: Die Firma X-Rent ist auch am CopaBeach vertreten und bietet Funvehicles aller Art zum Verleihen, E-Scooter, Boards, Stand up Paddle oder Kanus für Kinder.

Gym Club: Neu im Angebot seit Ende Juli, der Gym Club für das schnelle Fitnessprogramm nach Büroschluss. Dort gibt es jeden Tag ein Fitness-Workout unter dem Motto „Bootcamp & Watermelons” (Anmeldung unter office@gymclub.fitness).

Mehr Info: copabeach.wien

