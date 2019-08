Fahrbahnerneuerungen an der B 25 von Purgstall bis Schauboden und an der L 89 von Purgstall bis Zarnsdorf starten

Baukosten trägt das Land Niederösterreich

St. Pölten (OTS/NLK) - Fahrbahnabschnitte der Landesstraßen B 25 und L 89 werden im Gemeindegebiet von Purgstall mit einem Kostenaufwand von rund einer Million Euro erneuert. Mobilitäts-Landesrat Ludwig Schleritzko meinte beim Baubeginn: „Das Land Niederösterreich investiert laufend in das Landesstraßennetz. Vorrangiges Ziel ist die Erhaltung der Verkehrssicherheit, wobei auch auf die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger besonders Wert gelegt wird. Mit der Erneuerung der Fahrbahnen hier in Purgstall wird dem Rechnung getragen.“

Am 9. September starten die Bauarbeiten für die Generalerneuerung der Landesstraße B 25 von Kilometer 15,070 (Bereich Jugendheim Schauboden) bis Kilometer 17,225 (Kreuzung mit der L 89). Dabei werden bestehende Asphalttragschichten erneuert und verstärkt. Über den gesamten Bereich wird eine lärmmindernde Deckschichte aufgetragen. Abschließend wird die Markierung aufgebracht und durch die Mitarbeiter der Straßenmeisterei Scheibbs werden das Bankett dem Neubestand angepasst, Leiteinrichtungen erneuert und die Leitschienen angehoben. Die Gesamtkosten von rund 650.000 Euro werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Es ist geplant, die Hauptarbeiten auf Grund der zahlreichen Siedlungen und Ausfahrten in mehreren Abschnitten innerhalb von zwei Wochen abzuwickeln. Dabei wird wochentags der Verkehr in Fahrtrichtung Scheibbs und an zwei Wochenenden jeweils der gesamte Verkehr über Zarnsdorf (L 89 und L 96) umgeleitet. Die im Baustellenbereich betroffenen Anrainer werden seitens der bauausführenden Firma zeitgerecht über die gesperrten Abschnitte und Zufahrtsmöglichkeiten informiert.

Im Anschluss an die Generalerneuerung der B 25 erfolgt die Fahrbahnerneuerung der Landesstraße L 89 auf einer Länge von rund 1,3 Kilometern Richtung Zarnsdorf. Im gesamten Baulosbereich wird die Asphaltkonstruktion um rund fünf Zentimeter abgefräst und mit einer sieben Zentimeter starken Tragschichte verstärkt und mit einer einen Zentimeter starken Dünnschichtdecke wiederhergestellt. Schadstellen wie Netzrisse und dgl. werden saniert und die Straßenentwässerung wird neu hergestellt. Die Arbeiten an der Straßenentwässerung sind bereits im Laufen und werden voraussichtlich bis 6. September abgeschlossen. Die Asphaltierungsarbeiten werden von der Firma Traunfellner in einem Zeitraum vom 30. September bis 4. Oktober ausgeführt. Abschließend führen die Mitarbeiter der Straßenmeisterei Restarbeiten durch. Die Gesamtkosten von rund 350.000 Euro werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 0676/812 60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse