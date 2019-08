TERMINAVISO: Perspektive Jobmesse 2019 am 10.9.2019 Die jungen Alten: Job-Angebote für Arbeitsuchende über 50

Wien (OTS) - Die „Perspektive Jobmesse 2019“ im Wiener Rathaus präsentiert am 10. September (10 bis 15.30 Uhr) maßgeschneiderte Unterstützungsangebote für am Arbeitsmarkt benachteiligte Menschen, wie Ältere oder Langzeitbeschäftigungslose. Die BesucherInnen können mehr als 30 sozialintegrative Betriebe kennenlernen, die befristete Beschäftigung, individuelles Coaching und sozialarbeiterische Unterstützung anbieten. Hier erfahren sie alles über aktuelle Stellenangebote und können sich individuell beraten lassen. Das AMS Wien, der Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds (waff), das Sozialministeriumservice, die MA 40 (Sozialamt) und die Schuldnerberatung des FSW sind ebenfalls mit Info-Ständen vertreten.

Workshops, gratis Bewerbungsfotos, Gewinnspiel

Begleitend gibt es für die BesucherInnen Workshops zur optimalen Selbstpräsentation und die Möglichkeit, kostenfrei professionelle Bewerbungsfotos anfertigen zu lassen. Ein Gewinnspiel rundet das Rahmenprogramm ab.

Ältere Arbeitsuchende und Langzeitbeschäftigungslose können von der guten Konjunkturlage nicht ausreichend profitieren. Ende Juli gab es in Wien um 5 Prozent weniger Arbeitslose als im Vorjahr. In der Gruppe der älteren Arbeitsuchenden steigen die Zahlen aber weiterhin: Bei den 55- bis 59-Jährigen gab es um 2,2 Prozent mehr Arbeitslose als im Juli 2018, bei den 62- bis 64-Jährigen sogar um 6,2 Prozent mehr. Gleichzeitig brauchen viele ältere Arbeitsuchende in Wien deutlich länger, um einen neuen Job zu finden: 30- bis 34-Jährige suchen durchschnittlich 157 Tage, während 55- bis 59-Jährige 208 Tage arbeitslos bleiben.

Perspektive Jobmesse 2019

Dienstag, 10. September, von 10 bis 15.30 Uhr

Volkshalle im Wiener Rathaus (Eingang Lichtenfelsgasse 2)

Eintritt frei!



Die arbeit plus Wien-Jobmesse bietet:

Jobangebote von sozialintegrativen Unternehmen

Individuelle Beratung bei der Arbeitsuche

Workshops, gratis Bewerbungsfotos, Gewinnspiel



Veranstalter der Jobmesse sind arbeit plus Wien, AMS Wien und waff.

Eine Auswahl der AusstellerInnen: ABZ*AUSTRIA; Beratungszentrum für MigrantInnen; Caritas Wien; FAB; itworks; Job-TransFair; pro mente Wien; Trendwerk; Volkshilfe Wien; Wiener Hilfswerk; Wiener Rotes Kreuz; Wien Work

arbeit plus. Dachverband – Soziale Unternehmen Wien

Der Dachverband vertritt seit 2001 Wiener Organisationen, die langzeitbeschäftigungslose Menschen beraten, qualifizieren und beschäftigen. Über 30.000 nutzen diese Angebote jährlich. Die Interessenvertretung repräsentiert knapp 60 Betriebe und Beratungseinrichtungen, hinter denen 32 Trägerorganisationen stehen.

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Eva Schober, Öffentlichkeitsarbeit arbeit plus Wien

Taborstraße 24/18, 1020 Wien; www.arbeitplus-wien.at

Tel. 01-720 38 80-15; 0664-811 92 02;

Mail: e.schober @ arbeitplus-wien.at